Сопредседатели Минской группы прибыли в Ереван

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибыли в Ереван.

Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

Как отметила пресс-секретарь, посредники в настоящее время проводят встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, а также запланирована их встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Анны Нагдалян, сопредседатели прибыли в Ереван в рамках регионального визита и, скорее всего, отправятся в Баку.