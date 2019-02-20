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Армения

Сопредседатели Минской группы прибыли в Ереван

Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Париж, 16 февраля 2019 г.

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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибыли в Ереван.

Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

Как отметила пресс-секретарь, посредники в настоящее время проводят встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, а также запланирована их встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Анны Нагдалян, сопредседатели прибыли в Ереван в рамках регионального визита и, скорее всего, отправятся в Баку.

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