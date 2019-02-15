Премьер представил перечень мер по способствованию «экономической революции»

Обсуждения последних дней показали, что общество восприняло формулу экономической революции. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подчеркнув, что он хочет отделить список мероприятий, вытекающих из правительственной программы, от перечня мер, способствующих экономической революции, премьер дал поручения кабинету.

«Я хочу озвучить некоторые направления, поручения, по которым мы вместе и отдельными министерствами и чиновниками должны работать», - сказал Пашинян.

Глава правительства представил перечень мер:

- Рассмотреть все инвестиционные предложения, представленные до сих пор, провести инвентаризацию каждого из них, выявить проблемы, связанные с их реализацией, сосредоточить информацию в Министерстве экономического развития и инвестиций;

- Составить дорожную карту упрощения регулировок, в том числе для решения проблемы прогнозируемого доступа к воде, газу и электричеству;

- Ускорить работы по созданию армянского инвестиционного фонда, который будет действовать в направлении инвестиционных программ. Сейчас открывается период сезонной работы. Нужно разработать механизм, позволяющий сделать так, чтобы в случае временного сезонного трудоустройства гражданин не был лишен семейных или социальных пособий;

- Зарегистрировать все вакансии, доступные в стране, с указанием заработной платы, адресов, названий компаний;

- Быстро выявить всех тех граждан, которые ежемесячно обслуживают кредиты на суммы в 100 тысяч драмов (порядка 200 долларов) и более и одновременно пользуются системой семейных и социальных пособий;

- Держать вопрос снижения банковских процентных ставок в повестке дня и разработать стратегию. Разработать действенные механизмы для кредитования микробизнеса и животноводства;

- Быстрыми темпами начать создание учебных центров и оказывать услуги по переквалификации в соответствии с требованиями рынка труда;

- Активизировать и развивать все учебные центры и проекты, целью которых является обучение людей деловым навыкам и постоянное повышение финансовой грамотности. С этой целью вести переговоры и осуществлять совместные программы с Общественным телевидением Армении и другими телекомпаниями;

- Активизировать участие частного сектора в деле восстановления и развития средних специальных образовательных учреждений;

- Повысить эффективность бюджетных программ по капельному орошению, противоградовым сетям и новым сельскохозяйственным технологиям, чтобы обеспечить полную реализацию программ, предусмотренных в бюджете, создать предпосылки для увеличения объема этих работ;

- Провести инвентаризацию существующих проектов строительства водохранилищ и дорог и инициировать новые проекты, параллельно ведя переговоры с потенциальными донорскими организациями;

- Провести инвентаризацию механизмов экспорта мяса и мясопродуктов и содействие в разработке этих механизмов.

- Подготовиться к сезону экспорта фруктов и овощей, чтобы убедиться, что существующие механизмы работают и создают гарантии доступа к рынку для потенциальных новых экспортеров.

Отметим, что накануне Национальное собрание одобрило программу правительства на ближайшие пять лет.