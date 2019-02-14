Национальное собрание одобрило программу правительства

Национальное собрание Армении сегодня 88 голосами «за», 40 - «против» одобрило программу правительства Никола Пашиняна.

Единогласно за программу проголосовали все 88 депутатов правящей фракции «Мой шаг». Единогласно против выступили оппозиционные фракции «Процветающая Армения» (ППА) и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»). Воздержавшихся не было.

В голосовании не принял участия раскритиковавший накануне программу правительства лидер партии и фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Он отсутствовал на заседании.

Перед голосованием премьер-министр Никол Пашинян в своем заключительном выступлении заявил, что начинает свой второй марш - к экономической революции. Он призвал всех тех, кто намерен сделать шаг, шагать рядом с ним, как в дни бархатной революции. И на этом пути над головами шагающих, по словам премьера, будет развиваться только флаг Армении.

«Экономическая революция также должна победить и победит. Все пессимистические прогнозы оставьте при себе. Когда вы говорите: у победы много отцов, а поражение – сирота, даже если вы думаете о поражении, это поражение – не сирота, я отец этого поражения. Победа - ваша, всех и каждого гражданина Республики Армения», - сказал премьер.

Глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян объяснил, почему фракция будет голосовать против. Во-первых, по причине оставшихся со времен Сержа Саргсяна кадров, во-вторых, из-за структуры правительства, где Полиция и Служба национальной безопасности не являются министерствами, а остаются органами, подчиняющимися напрямую премьер-министру.

Он отметил, что, будучи кандидатом в премьер-министры, Пашинян пообещал изменить это. «И если одно обещание не выполняется, есть ли надежда, что другие обещания будут выполнены?» - сказал Марукян.

Он добавил, что с имеющимися кадрами невозможно совершить экономическую революцию. «И мы говорим: господин Пашинян, оппозиция в лице фракции «Лусавор Айастан» предгалает Вам освободиться от игроков второго плана Сержа Саргсяна, которые не верят, что возможно обеспечить экономический рост больше 5%. Они заставили премьер-министра зафиксировать в программе 5-процентный рост», - сказал Марукян.

Фракция «Процветающая Армения» свое голосование обусловила принятием представленных ею предложений. Возглавляемая Гагиком Царукяном фракция предложила добавить в программу целую главу, в которой должны были быть конкретные цифры.

Депутат фракции ППА Наира Зограбян подвергла критике власть, в то же время повторив, что они являются соратниками Пашиняна. «То, что Вы представили, боязливая, как отметил член Вашей команды, осторожная [программа]», - сказала она.

Позже Пашинян сказал, что включить в проект программы предложения нет конституционной возможности.

Обсуждение программы правительства сегодня опять прошло бурно. Оппозиция вновь требовала цифр и конкретики.

Фракция «Лусавор Айастан» заявила, что программа не блещет определенностью. По словам члена этой фракции Мане Тандилян, содержание и инструментарий программы не являются революционными. «Как будто это беседа между премьер-министром и гражданами, но не измеримая программа правительства», - сказала она, добавив, что опасается того, что общество потеряет веру в будущее.

Депутат фракции «Мой шаг» Эдгар Аракелян, обращаясь к депутатам фракции «Лусавор Айастан», отметил, что даже экс-президент и экс-премьер-министр Армении Серж Саргсян, уходя в отставку, признал, что Никол Пашинян был прав, а от сомневавшихся в успехе бархатной революции партнеров по тогдашней фракции «Елк» они подобного признания так и не услышали. И сегодня, по мнению депутата правящей фракции, члены фракции «Лусавор Айастан» демонстрируют то же поведение, не веря в успех объявленной премьером экономической революции.

По мнению главы фракции «Лусавор Айастан» Эдмона Марукяна, сегодняшнее обсуждение проходило в атмосфере нетерпимости, были те, кто перешел границы. «Пашинян, который инициировал, возглавил и довел до конца революцию, столько не говорит о революции и не попрекает ею, сколько это делают люди, которые не имеют к революции отношения. Просто волею судьбы они сегодня попали в ее ряды», - сказал Марукян.

Марукян также подверг критике слова Пашиняна о том, что революция должна происходить в головах людей и бедность нужно преодолевать в головах. «Здесь возникает вопрос: были ли тогда виноваты три предыдущих лидера в том, что мы бедны? Теперь четвертый лидер говорит: я не буду виноват, если вы останетесь бедными, это вы будете виноваты, потому что это у вас в головах», - сказал он.

Уже в своем заключительном выступлении Пашинян попунктно ответил на критику оппозиции.

Сначала он жестко ответил на заявления Эдмона Марукяна: «Возможно, они раскрывают свою основную миссию… Прозвучала основная миссия: Серж Саргсян не виноват, Роберт Кочарян также не виноват, как не виновато сегодняшнее правительство… Раскрыта основаная миссия, о чем говорят эти люди. Вам неясно, в чем был виноват Серж Саргсян? Он был виноват в том, что говорил, что каждый человек не может заниматься бизнесом, тот кто придет, поклониться и заплатит, тот и будет заниматься бизнесом. В том, что его брат везде входил в долю, забирая себе 50 процентов. Вот в этом он был виноват. И не пытайтесь в следующий раз ставить меня на одну плоскость с ними. Себя ставьте на одну плоскость с ними. Потому что вы и в 2018 году говорили то же самое: какое отношение имеет Серж Саргсян, мы боремся не с личностями, как мы можем бороться с личностями, давайте пойдем и получим должности замминистров, изнутри постепенно будем строить… А еще говорили: революции не было. Посмотрите перед собой и вокруг, если революции не было, что тогда вы здесь делаете в составе 18 человек? Для вас, конечно, революции не было, потому что где раньше создавалось ваше политическое содержание, там оно и сейчас создается. Вы говорите о внешней политике, независимой политике, идентичности Армении, и перед вашим учреждением вывешивают флаги Армении, США и Евросоюза. И вы еще советуете нам проводить сбалансированную внешнюю политику. Тогда почему вы не вывесили флаг России?... я уже не говорю о флаге Грузии».

Касаясь заявления Марукяна о 5-процентном росте и чиновниках, работавших при Серже Саргсяне, Пашинян сказал: «Говорит: премьер-министра заставили зафиксировать 5%... да ну, премьер-министра заставили, было несколько человек, заставлявших премьер-министра».

Пашинян заявил, что не против того, чтобы сделать Полицию и Службу национальной безопасности министерствами: «Когда говорят, что с начала 90-х годов есть плохая практика, плохой пример, когда глава силовой структуры является политическим лицом, политический процесс подвергается определенной деформации. Давайте проанализируем: если нет такой проблемы, завтра же сделаем это. Давайте, я приглашаю. Если нет, то у меня проблем нет».

«Будущее Армении зависит от одного человека, и этот человек - ты» - это свое заявление, сделанное еще много лет назад, Пашинян считает все еще актуальным.