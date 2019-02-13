«Мы создаем поле, чтобы акторами экономики были не братья, а идеи и механизмы» - Пашинян

В Армению случайные люди инвестиции не вкладывали, это были либо чей-то брат, либо брат брата, либо брат брата брата. Об этом сегодня в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на замечание депутата фракции «Процветающая Армения» (ППА) Сергея Багратяна.

Пашинян заверил, что нынешняя власть отказывается от этой системы инвестирования.

Депутат Сергей Багратян, в частности, отметил, что не следует говорить: «есть условия, работайте». «Правительство должно заказывать программы и продавать эти программы на международных площадках, потому что без инвестиций результата не будет. Правительство, похоже, здесь умывает руки: не вкладывать и получить результат. Мы предлагаем осуществить революцию с помощью агрессивной экономической политики», - сказал депутат от ППА.

Пашинян на это возразил, подчеркнув, что сегодня правительство создает поле, чтобы «акторами экономики были не братья, а идеи и механизмы».

«До сих пор, говоря об инвестициях, что под этим понимало Национальное собрание? Извините, но для того, чтобы закрыть эту тему, я должен привести это сравнение: обычно в правительстве и Национальном собрании собирались хорошие парни, и когда говорили об инвестициях, то говорили: «Как нам сейчас привести инвестиции? Все мы братья, и у нас есть другие хорошие братья, и есть хорошие братья братьев, есть братья братьев братьев. Сейчас нам нужно привести в Армению инвестиции,чтобы было хорошо. Как мы это сделаем? Каждый из нас должен сказать нашим братьям, наши братья должны сказать своим братьям, братья наших братьев должны сказать своим братьям, и мы все вместе братьями должны сделать инвестиции, сделать что-то, чтобы что-то получилось». Давайте посмотрим на историю инвестиций в нашей стране. Разве случайные люди вкладывали инвестиции в нашей стране? Это были либо брат, либо брат брата, либо брат брата брата. Поэтому сегодня вся экономика Армении – это либо брат, либо брат брата, либо брат брата брата. Мы говорим, что отказываемся от этой системы, это революция, мы создаем поле, чтобы акторами экономики были не братья, а идеи и механизмы. Мы сегодня поощряем инвестиции», - сказал премьер-министр.