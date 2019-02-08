Правительство Армении приняло пятилетнюю программу и направило ее в Национальное собрание

На сегодняшнем внеочередном заседании правительство приняло пятилетнюю программу и направило ее на утверждение в Национальное собрание.

Перед голосованием премьер-министр Никол Пашинян объявил, что они провозгласили концепцию экономической революции, и, по сути, этой программой объявляют о начале экономической революции, констатируя, что функция правительства остается такой же, какой была ответственность политической платформы ненасильственной бархатной революции в Армении, а именно: создание возможностей.

«Правительство считает себя одним из важнейших участников этого процесса, организатором, основной миссией которого является создание возможностей и побуждение людей, граждан Республики Армения, физических и юридических лиц, чтобы они воспользовались этими возможностями. И ключевая роль правительства будет заключаться в том, чтобы эти возможности были прикладными, а не декларативными», - заявил Никол Пашинян.