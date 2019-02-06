Правительство представило пятилетнюю программу

Сегодня в ходе заседания правительства была представлена пятилетняя программа действующего правительства. Основным докладчиком выступил вице-премьер Мгер Григорян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в программе отражены основные цели, ключевые шаги, система ценностей, то, к чему стремится правительство.

Мгер Григорян отметил, что в программе правительства полностью обеспечена инклюзивность, она очень обстоятельная, есть несколько вопросов редакционного характера, которые они успеют подытожить и до 8 февраля представят программу в Национальное собрание.

«Деятельность правительства будет направлена на построение высокотехнологичной, промышленной, а также соответствующей высоким экологическим стандартам, ориентированной на экспорт, конкурентоспособной и инклюзивной экономики», - сказал Григорян.

А вице-премьер Тигран Авинян, говоря о программе правительства, отметил,что она в основном основана на предвыборной программе блока «Мой шаг».

Во время обсуждения программы министр юстиции Артак Зейналян указал на то, что в программе нет отдельного положения о необходимости увеличения числа судей, в ответ на что премьер-министр Никол Пашинян отметил, что они пытались избрать максимально гибкие формулировки в программе правительства, что в дальнейшем позволит им обратиться ко всем этим вызывающим обеспокоенность вопросам.

«В целом, программа правительства вытекает из предвыборной программы блока «Мой шаг» с точки зрения повышения конкурентоспособности на рынках, инклюзивности, с точки зрения уделения большого внимания сферам здравоохранения, образования, развития инфраструктур», - подчеркнул вице-премьер Авинян.

Голосование по программе правительства не состоялось. Она будет поставлена на голосование либо в четверг, либо в пятницу.

Как отметил Пашинян, это не займет много времени, голосование пройдет на внеочередном заседании после решения вопросов редакционного характера.

«Поскольку все мы работаем друг с другом, просто нужно будет прийти, быстро проголосовать и пойти дальше. Давайте решим этот вопрос дополнительно. Поэтому сейчас я не ставлю вопрос на голосование», - сказал премьер-министр.