Серж Саргсян пытался подготовить карабахцев к уступкам – экс-депутат парламента Карабаха

Бывший депутат парламента Нагорного Карабаха, политический деятель Ваан Бадасян утверждает, что заявление бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна соответствует действительности.

В беседе с Радио Азатутюн Бадасян сказал, что 16 июля 2016 года Серж Саргсян в Степанакерте встретился примерно с двумя десятками чиновников и активистов движения, имеющих с ним близкие отношения, и обсудил с ними вопрос уступки территорий.

По словам Бадасяна, Серж Саргсян пытался подготовить общество к этому.

Кстати, политический деятель напоминает, что на следующий день после известного обсуждения, 17 июля 2016 года, произошел захват полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване.

Бадасян: - Встретились и обсудили уступки территорий. Да, там были позорные мнения, я знаю об этом, сейчас не хочу называть имен, но в целом речь шла об уступках.

Радио Азатутюн: - Серж Саргсян говорил о конкретных уступках?

Бадасян: - По моим данным, была информация о конкретных уступках.

Радио Азатутюн: - О каких территориальных уступках шла речь, если у вас есть эта информация?

Бадасян: - О реализации Мадридских принципов. Было это или нет, сейчас вопрос не в этом, вопрос в том, что Мадридские принципы подписаны, и они делали все для их реализации. А власти Арцаха молча соглашались, никто не возражал. Сейчас могут сказать, раскрыть скобки, но уже поздно, это позор для нас, для нашего народа, это поражение, и там не указано, что именно Азербайджан уступал, там однозначно была лишь односторонняя уступка с армянской стороны.

Радио Азатутюн: - Вы действительно считаете реальным, что Серж Саргсян, стоявший у истоков Карабахского движения, был готов пойти на уступки? Во имя чего он должен был это сделать?

Бадасян: - Фактически, он подписал, и он хотел подготовить общество к этому.

Радио Азатутюн: - Вы считаете, что карабахцы приняли бы подобные уступки?

Бадасян: - Нет, однозначно, нет, поэтому они хотели сделать это посредством авторитетных людей и посмотреть, что нужно, чтобы убедить народ Арцаха.

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян в беседес Радио Азатутюн сказал, что в 2017 году Серж Саргсян собрал карабахскую элиту и говорил о территориальных уступках. Бабаян подчеркнул, что карабахская элита никак не воспротивилась Сержу Саргсяну.

Между тем власти Карабаха ответили на это заявление. Так, спикер парламента Карабаха Ашот Гулян на своей странице в Facebook написал, что во время его пребывания на посту спикера парламента не было ни одного случая, когда бы в контексте урегулирования конфликта с властями Карабаха говорили на языке принуждения.

Гулян фактически подтвердил, что политические силы Карабаха в июле 2016 года встречались с президентом Армении Сержем Саргсяном, и в качестве участника той встречи председатель парламента Карабаха написал: «А что обсуждалось с экс-президентом Армении и каковы были последствия, я думаю, очевидно: после этого позиция официального Еревана и Степанакерта стала еще более жесткой в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Я неоднократно упоминал и до сих пор продолжаю настаивать: принципы «территория в обмен на мир», «территория в обмен на статус» или «территория в обмен на международные гарантии» неприемлемы».