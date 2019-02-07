Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Власти Карабаха ответили Самвелу Бабаяну

Вид Степанакерта

Смотрите комментарии

Власти Карабаха отреагировали на заявление бывшего министра обороны Карабаха Самвела Бабаяна о том, что в 2017 году Серж Саргсян собрал карабахскую элиту в зале и говорил о территориальных уступках.

В интервью Радио Азатутюн Бабаян подчеркнул, что карабахская элита никак не воспротивилась Сержу Саргсяну. Между тем, спикер парламента Карабаха Ашот Гулян на своей странице в Facebook написал – во время его пребывания на посту главы парламента не было ни одного случая, когда в контексте урегулирования конфликта с властями Карабаха говорили бы языком принуждения.

Ашот Гулян подчеркнул, что для него непонятны искажения фактов, которые, по его словам, в эти дни вбрасываются в публичное пространство на фоне предстоящих в 2020 году выборов президента в Карабахе.

Гулян фактически подтвердил, что политические силы Карабаха в июле 2016 года встречались с президентом Армении Сержем Саргсяном, и в качестве участника той встречи председатель парламента Карабаха написал: «А что обсуждалось с экс-президентом Армении и каковы были последствия, я думаю, очевидно: после этого позиция официального Еревана и Степанакерта стала еще более жесткой в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Я неоднократно упоминал и до сих пор продолжаю настаивать: принципы «территория в обмен на мир», «территория в обмен на статус» или «территория в обмен на международные гарантии» неприемлемы».

Бывшему министру обороны Карабаха Самвелу Бабаяну также ответил бывший государственный министр Карабаха Араик Арутюнян.

На своей странице в Facebook, адресуя свои слова Самвелу Бабаяну и общественности, Арутюнян подчеркнул, что в годы своего правления президент Серж Саргсян всегда был открыт с карабахскими властями по поводу переговорного процесса, и все вопросы обсуждались в условиях взаимного уважения и диалога.

Подтверждая, что была подобная встреча между карабахской элитой и Сержем Саргсяном, бывший государственный министр Карабаха уточнил, что встреча состоялась не в 2017 году, а в 2016 году – в апреле и в июле, и на ней пришли к общему заявлению, а именно: «в повестке переговоров не может быть какого-либо отступления назад от нынешнего статуса Арцаха [Карабаха –ред.], и безопасность населения Арцаха в окончательном урегулировании конфликта должна быть абсолютно гарантирована».

«Власть, которая сдает земли, не инициирует строительство трассы Варденис-Мартакерт, не укрепляет линию фронта и армию», - заключил Араик Арутюнян.

Между тем, в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь президента Карабаха Давид Бабаян также коснулся скандального заявления Самвела Бабаяна.

По словам Давида Бабаяна, он присутствовал на одной из таких встреч, но вопрос уступок там не обсуждался, а говорилось об общем видении урегулирования конфликта, о том, какие предложения есть у Азербайджана, какие предложения есть у армянской стороны.

На вопрос, говорил ли Серж Саргсян об уступках, Давид Бабаян ответил так: «Я ничего не слышал об уступках, потому что понятие «уступки» вообще неправильное, должны быть взаимные, равноценные шаги, то есть, если мы говорим о границах, обе стороны должны говорить о границах и представлять свое видение».

Пресс-секретарь президента Карабаха подчеркнул, что для них нет возврата в прошлое, и они не пойдут на шаги, которые ослабят безопасность Карабаха – есть территории, статус которых не подлежит даже обсуждению и где граница не может быть изменена даже на миллиметр.

«Судьбу наших детей не будут решать другие. Пусть Азербайджан не питает надежд – никто не может ослабить нашу безопасность. Они говорят о возвращении к прошлому. Как мы можем кому-то дать Карвачар [Кельбаджар – ред.], где находятся истоки наших водных ресурсов – реки Арпа и Воротан, кто должен это отдать? Кто сможет обеспечить нам адекватную безопасность? Кто или у кого есть такой потенциал, чтобы прийти и как пророк убедить народ, что это нужно отдать? Никто. Народ освобождал это кровью, и народ сам решит свою судьбу».​

Радио Азатутюн: Согласны ли вы с тем, что Армения и Карабах должны наконец-таки сесть и составить один документ, по которому они пойдут на переговоры?

Давид Бабаян: В целом, понятие «документ» немного гибкое, потому что ситуация может измениться в любой момент. Поэтому должно быть общее видение, подходы.

Радио Азатутюн: Сегодня существует такое общее видение между властями Карабаха и Армении?

Давид Бабаян: Да, видение таково: во-первых, наш статус – мы никогда не будем в составе Азербайджана. Это принцип, это видение, это наше мировоззрение. Во-вторых, границы Арцаха никогда не будут совпадать с границами НКАО, потому что это будет означать погибель – резню. Никогда не будет такого, чтобы судьбу наших детей решал кто-то другой, каждый человек определяет судьбу своей семьи, своей жизни. Почему мы должны идти на такие шаги, чтобы судьба наших детей…? Если придут и убьют наших детей, кто будет в ответе? Или кто этот человек, который может взять на себя такую ответственность? Нет такого.

Радио Азатутюн: Это означает, что эти территории не подлежат возврату?

Давид Бабаян: Граница должна проходить так, чтобы наша безопасность была полностью обеспечена, и есть территории, где граница не может быть изменена даже на миллиметр в ущерб Арцаху.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG