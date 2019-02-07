«Не может быть и речи о создании таможенного терминала» на линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией

Власти Грузии и России совместно со швейцарской компанией SGS продолжают вести переговоры по вопросу реализации соглашения о таможенном мониторинге грузов, провозимых по территории Абхазии и Южной Осетии. Очередные консультации по вопросу воплощения заключенного в 2011 году соглашения в жизнь прошли в среду в Женеве.

Однако некоторые публикации в российских СМИ накануне переговоров вызвали серьезное недовольство в Тбилиси. Причиной стали содержащиеся в этих публикациях утверждения о том, что грузинская сторона якобы готова пойти на серьезные уступки и разрешить размещение таможенных пунктов не только вдоль международно признанной государственной границы с Россией, но и на линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией.

«Таким образом, Грузия косвенно признает, что ее таможенные границы отличаются от международно признанных государственных границ», - утверждали в Москве.

За несколько часов до начала женевских переговоров министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани ответил на эти звучащие в российской прессе утверждения.

«О создании какого-либо таможенного терминала не может быть и речи. Все делается в соответствии с положениями соглашения 2011 года. Остальное – ложь и спекуляции», - заявил глава МИД Грузии.

По словам специального посланника премьер-министра Грузии по линии отношений с Россией Зураба Абашидзе, положениями подписанного в 2011 году соглашения предусматривается, что оборот грузов с Россией будут контролировать не таможенники, а эксперты швейцарской компании. Они будут маркировать грузы, въезжающие через Рокский туннель в Южную Осетию и со стороны Адлера в Абхазию.

В случае транзита швейцарские специалисты вновь откроют эти грузы уже на территории, находящейся под контролем Тбилиси, передав всю информацию о содержании контейнеров Всемирной торговой организации.

«Сейчас мы находимся на стадии реализации соглашения. Это займет некоторое время. Необходимо четко понимать, что это не простой проект, подобного прецедента не было», - отметил Абашидзе.

В случае задействования таможенных коридоров, проходящих через Абхазию и Южную Осетию, могут ли они быть использованы также с целью обеспечения сухопутного сообщения между Россией и Арменией, транспортировки товаров и сельхозпродукции двух стран на рынки друг друга? В этом вопросе Абашидзе быстрых подвижек не обещает.

«Начало действия соглашения не предполагает автоматического задействования таможенных коридоров. Речь идет исключительно о мониторинге грузоперевозок между Грузией и Россией. Если будет принято решение об открытии [транзитных] таможенных коридоров, [проходящих через Абхазию и Южную Осетию], это будет отдельным политическим решением», - сказал спецпосланник премьер-министра Грузии.