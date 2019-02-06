Два новых таможенных пункта на территории Абхазии и Южной Осетии важны также для Армении - Карасин

Сегодня в Швейцарии российско-грузинская комиссия должна решить, когда швейцарская частная компания SGS начнет свои работы по томоженному мониторингу грузов.

Ещё в 2011 году Россия и Грузия, между которыми нет дипломатических отношений после российско-грузинской войны 2008 года, договорились о создании трёх таможенных пунктов, два из которых должны быть размещены на территории Абхазии и Южной Осетии.

Это соглашение важно и для армянской стороны: сегодня единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, проходит через КПП «Верхний Ларс», который периодический бывает закрыт из-за погодных условий. Если начнут действовать две новые дороги, то они значительно облегчат российско-армянскую торгово-экономическую коммуникацию.

Накануне МИД Швейцарии распространил специальное сообщение, в котором говорится, что Москва и Тбилиси завершили все необходимые процедуры для практической реализации соглашения 2011 года. Основная проблема заключалась в термине «таможенный», поскольку два контрольно-пропускных пункта должны быть размещены на территории Абхазии и Южной Осетии, а Грузия не хотела, чтобы в соглашении был термин «таможенные пункты Абхазии и Южной Осетии».

Россия, однако, настаивала на том, что на самом деле соглашение заключается между тремя государствами: в первом случае - между Грузией, Россией и Абхазией, во втором случае – между Грузией, Россией и Южной Осетией.

Соглашение допускает использование территорий Абхазии и Южной Осетии для торговли и транзита товаров, но, как написал «Коммерсантъ», на самом деле это не означает, что через республики, признанные Россией независимыми, но считающиеся Грузией оккупированными, уже завтра пойдут грузы.

Интересно, что на переговорах российская сторона в лице замминистра иностранных дел Григория Карасина, который был основным переговорщиком по этому вопросу с российскуой стороны, периодически заявляла, что эти новые КПП и новые дороги важны также для Армении. Об этом Карасин сказал, в частности, в интервью «Коммерсанту» от 25 января.