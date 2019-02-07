«104 года мы ждем справедливости» - Гаро Пайлан отвечает пресс-секретарю Эрдогана

Депутат-армянин парламента Турции от Демократической партии народов Гаро Пайлан ответил на вчерашнее заявление пресс-секретаря президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагима Калына о том, что утверждения о Геноциде армян «не имеют никакой правовой основы» и «являются противоречащей историческим фактам политической ложью».

«Турция не признала великую катастрофу армянского народа, депортированного с этих земель и уничтоженного решением государства. Произошедшее, прежде всего, должно быть проблемой парламента и президента Турции, они должны посмотреть в лицо истории, назвать эти события тем, чем они являются. 104 года мы ждем справедливости», - на своей отранице в Twitter написал Гаро Пайлан.

Он также выразил недоумение: если Геноцид армян является политической ложью, почему тогда президент Эрдоган последние 5 лет 24 апреля направляет армянскому народу соболезнования?

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Турции резко осудил решение президента Франции Эмманюэля Макрона провозгласить 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян.