Марукян: Норма о двух третях состава правительства предусмотрена для кризисных ситуаций

По мнению главы оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») Эдмона Марукяна, оставление пяти министерств в неопределенном положении нарушает Конституцию.

Марукян цитирует 150-ю статью Конституции, согласно которой премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения должен выдвинуть кандидатов на должности министров.

«Сейчас у нас есть пять действующих министерств, у которых нет министров, органы без глав, подвешенные в воздухе, и их судьба неясна. А остальные 12 министров, премьер-министр, вице-премьеры уже пошли и принесли присягу»,- отметил Марукян.

Премьер-министр Никол Пашинян 17 января заявил, что они планируют оптимизировать правительство, сократить число министерств и в установленные сроки назначат лишь две трети министров, как того требует закон «О структуре и деятельности правительства».

Эдмон Марукян, однако, считает, что юрисконсульты дали Пашиняну неверный совет и неназначиение в установленный срок всех министров стало нарушением Конституции. «Я считаю, что премьер-министру был дан неверный совет о норме двух третей, которая предусмотрена для другой ситуации. Она предусмотрена для кризисной ситуации. Если, например, президент республики не назначает и обращается в Конституционный суд, но хотя бы две трети назначены, значит, правительство считается сформированным», - сказал глава оппозиционной фракции.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян, однако, считает, что никакого нарушения Конституции нет. По его словам, Конституция гласит, что премьер-министр в течение пяти дней с момента своего назначения должен выдвинуть кандидатов на должности министров. Также в Конституции закреплено, что структура и деятельность правительства определяются отдельным законом, и одно из положений этого закона гласит, что правительство считается сформированным, если назначены две трети министров.

«Однозначно, что назначение премьер-министром не менее двух третей членов правительства достаточно для того, чтобы было полностью выполнено обязательство премьер-министра, предусмотренное 150-й статьей Конституции. Что касается конституционности формирования правительства, то после назначения двух третей членов кабмина уже считается, что правительство сформировано. Следовательно, необоснованны утверждения о том, что на этапе формирования правительства было допущено нарушение Конституции», - сказал Карапетян.

По мнению члена правящей фракции «Мой шаг» Ваагна Овакимяна, интерпретировать положения Конституции и закона о деятельности правительства так, как это делает Эдмон Марукян, ошибочно. Пункт о двух третях предусмотрен не для особых или кризисных ситуаций, как утверждает Марукян. В этом пункте без указания конкретных случаев закреплено, что правительство считается сформированным, если назначаются две трети министров.

«Г-н Марукян, как опытный юрист, просто занимается манипуляцией. Конституция не требует, чтобы правительство считалось сформированным только в случае назначения всех министров. Конституция подобной нормы не предусматривает. Более того, Конституция даёт возможность, чтобы эти нормы регулировались законом. В данном случае подобный закон существует, и в 9-ом пункте 3-й статьи этого закона четко говорится, что правительство сформировано в случае назначения двух третей его членов. Здесь с правовой точки зрения все очень понятно», - отметил Ваагн Овакимян.

Между тем, Эдмон Марукян ожидает, что правительство как можно скорее обнародует проект о структуре правительства, включая полицию, Службу национальной безопасности и Комитет государственных доходов.

«Г-н Пашинян 1 мая в парламенте в качестве кандидата в премьер-министры, отвечая на заданный ему вопрос, сказал, что эти органы должны быть возвращены в структуру правительства и стать министерствами. Что теперь случилось, почему вы этого не делаете?» - сказал он.

На это Ваагн Овакимян ответил, что если бы правящая сила ставила свои политические интересы выше интересов страны, то так и поступила бы: если бы эти структуры стали министерствами, это позволило бы блоку «Мой шаг» назначать руководителями этих структур членов своей политической команды.