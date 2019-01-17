Никол Пашинян: «Две трети членов правительства будут назначены, треть – пока нет»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил сегодня, что две трети членов правительства будут назначены, а одна треть не будет назначена до тех пор, пока не будет окончательно уточнен вопрос об изменениях в структуре правительства.

Пашинян отметил, что правительство находится в процессе формирования, а параллельно обсуждаются вопросы, связанные со структурой правительства.

«Согласно закону, правительство считается сформированным, когда две трети членов кабинета назначены. Мы пойдем этим путем», - пояснил премьер-министр, отметив, что число министерств уменьшится.

По словам Пашиняна, единственной целью изменения структуры правительства является повышение эффективности деятельности государственных органов.