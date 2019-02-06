Трамп объединяющий: президент США предложил демократам сотрудничество

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с докладом о положении страны. Этого традиционного отчета президента на этот раз ожидали с особым интересом. Не было понятно, какой путь изберет президент: противостояния или кооперации с демократическим большинством Конгресса, которое отказалось финансировать его план строительства ограды на границе с Мексикой, что привело к самой продолжительной в истории страны приостановке работы части правительственных учреждений. Президент Трамп предложил демократам сотрудничество.

Это выступление президента было необычным уже в силу беспрецедентных обстоятельств: лишь две недели назад возобновилась работа правительственных учреждений, которые были закрыты как никогда долго – больше месяца – из-за споров между президентом и демократами о финансировании пограничной стены. Само выступление, согласно традиции, должно было состояться неделю назад, но спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась формально пригласить президента выступить в Конгрессе до тех пор, пока все государственные службы не возобновят работу. Президент Трамп согласился тогда пойти на перемирие. Но если не будет достигнуто договоренности об условиях сооружения ограды на границе, то некоторые государственные службы вновь могут потерять финансирование и закрыться уже через неделю.

Эмоции были столь накалены, что Нэнси Пелоси пришлось предупредить новых неопытных членов Палаты представителей, избранных на выборах в Конгресс прошлой осенью, что она не потерпит с их стороны реакции, выбивающейся за рамки традиций и правил Конгресса во время выступления президента. Имелись в виду, по-видимому, неуважительные по отношению к президенту жесты и акции. Предупреждения, скорее всего, оказались излишними, потому что, как отмечают наблюдатели, под многим из сказанного президентом Трампом, могло подписаться большинство демократов.

Дональд Трамп начал свою речь призывом к единению:

– Миллионы наших сограждан наблюдают за нами, собравшимися в этом зале, надеясь, что мы будем управлять не как две партии, а как один народ. Повестка дня, которую я сегодня представлю, – это не Республиканская или Демократическая повестка дня. Это повестка дня американского народа.

Президент представил впечатляющую картину итогов первых двух лет своего президентства. По словам Дональда Трампа, его администрация положила начало экономическому буму. Создано более 5 миллионов рабочих мест, темпы роста заработков – самые высокие за последние десятилетия. Уровень экономического роста повысился почти вдвое за два года. Безработица – самая низкая за последние полвека, а среди афроамериканцев и других меньшинств – рекордно низкая. В рядах работающих – 157 миллионов человек, самое большое в истории страны количество людей. Контролируемый республиканцами Конгресс резко снизил налоги. Страна переживает энергетическую революцию, став крупнейшим в мире производителем нефти и газа и добившись впервые за 65 лет превышения экспорта энергоресурсов над импортом.

Президент охарактеризовал ситуацию как "экономическое чудо", которое, по его словам, могут подорвать "глупые войны, политические игры и смешные узкопартийные расследования". Это было единственное упоминание в речи самых разнообразных расследований администрации президента и его окружения, которые ведут различные комитеты Конгресса, специальный прокурор Мюллер и федеральная прокуратура в разных штатах. Расследования касаются и связей людей из предвыборного штаба Трампа с представителями России, и деятельности инаугурационного комитета Трампа, и бизнес-практики его компании.

Как и ожидалось, большая часть речи президента была посвящена сооружению ограды на границе с Мексикой. По словам президента Трампа, ситуация представляет собой "неотложный национальный кризис", "пришло время показать, что Америка готова покончить с нелегальной миграцией". Вопреки опасениям критиков и некоторых сторонников, президент не пригрозил объявлением режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, что позволило бы ему воспользоваться средствами Пентагона для сооружения стены, а говорил о "разумном плане безопасности", которым предусматривается сооружение, как он выразился, "умного барьера". Эти формулировки по тону не столь далеки от формулировок демократов, которые тоже говорят об "умных" системах контроля границы.

Мы рождены свободными, и мы останемся свободными. Америка никогда не будет социалистической страной

Говоря о международной безопасности, президент Трамп объявил об отказе США от американо-советского договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности, оговорившись, впрочем, что сохранение или возобновление договора возможно при условии присоединения к нему Китая. В противном случае, предупредил Дональд Трамп, США пойдут на решительное перевооружение, превзойдя всех своих соперников по оборонным расходам и по инновациям. Президент упомянул в речи и кризис в Венесуэле, предложив его как пример обреченности социалистических экспериментов. И, явно обращаясь к своим оппонентам, находившимся в зале, некоторые из которых во время выборов говорили, что США могли бы воспользоваться опытом европейских социал-демократических стран, президент Трамп провозгласил: "Мы рождены свободными, и мы останемся свободными. Америка никогда не будет социалистической страной". Зал в ответ взорвался аплодисментами.

Американская пресса ответила на речь президента в основном в соответствии со своими идеологическими предпочтениями. Близкая Республиканской партии газета Wall Street Journal в редакционной статье оценила выступление как "призыв Трампа к единению". Левая New York Times озаглавила свой комментарий: "Призыв к единству от посланника раздора", а Washington Post отмахнулась от речи президента как от "давно известной поляризующей демагогии".

Как считает собеседник Радио Свобода Арч Паддингтон, научный сотрудник американской правозащитной организации Freedom House, речь президента Трампа может найти отклик у американцев, к которым через головы политиков и пытался обратиться Дональд Трамп:

Не исключено, что Трамп может привлечь на свою сторону достаточно людей, чтобы победить на следующих президентских выборах

– Я, честно говоря, не ожидал такой речи. Некоторые ее пассажи могли прозвучать и в речи демократических президентов, например, Билла Клинтона. В этом выступлении явно чувствовалось, что он пытается найти новый тон общения с людьми, не столь резкий, не столь поляризующий, каким он был до сих пор, когда президент, как казалось, говорит и действует лишь от имени своего электората. Я не думаю, что все, что сказал президент, в течение полутора часов изменит мнение о нем многих американцев, но если он будет управлять страной в соответствии с теми идеями, которые он выдвинул, то, не исключено, что он может привлечь на свою сторону достаточно людей, чтобы победить на следующих президентских выборах.

Он неожиданно выступил апологетом идей и программ, которые найдут широкий отклик в стране. Например, снижения цен на лекарства, удешевления медицинского обслуживания, оплаченного отпуска для семей с новорожденными, программы избавления от СПИДа. Или взять его предложение о резком увеличении расходов на обновление и создание инфраструктуры: дорог, мостов, линий связи и прочего. Если эти инициативы обретут форму законопроектов и будут внесены в Конгресс, то это будет знаменовать, образно говоря, новое президентство, – сказал Арч Паддингтон.