Откуда такое впечатление, что мы говорим о компромиссах? - Пашинян

«Мы не будем отвечать на вопрос, готовы мы к компромиссам или нет, пока на этот вопрос не ответил Азербайджан», - накануне в Кельне заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы представителей армянской общины.

«Откуда такое впечатление, что мы говорим о компромиссах?. .. Почему все спрашивают нас, готовы ли мы к компромиссам? И кто сказал, что мы являемся основным субъектом, который должен дать ответ на этот вопрос? Почему никто не спрашивает, готов ли Азербайджан к компромиссу? Я неоднократно публично заявлял, что мы не будет отвечать на этот вопрос, пока Азербайджан не ответит на него», - отметил Пашинян.

«Что касается давления, то расскажу вам полушутя, полусерьезно, когда в социальных сетях и в прессе время от времени поднимаются бури в связи с тем, что в отношении нас якобы есть давление и мы уже не знаем, в какую ситуацию попали… Однажды я пригласил министра иностранных дел г-на Мнацаканяна и спросил: «А может быть так, что на нас оказывается давление, а я не понимаю этого?», потому что в Республике Армения сложилось впечатление, что наиболее неинформированные люди в плане развитий по арцахской (карабахской – ред.) проблематике это я и господин министр иностранных дел, а все остальные информированы, особенно некоторые СМИ и средства массовой информации, которые защищают представителей бывших властей», - отметил Пашинян.