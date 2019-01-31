Министр экономического развития видит возможность новых инвестиционных программ

В шести странах «Восточного партнерства» ЕС, включая Армению, совместно с Всемирным банком реализуется программа TEN-T, цель которой - улучшение транспортной инфраструктуры в Восточной Европе.

Армения примет участие в программе, получив до 2030 года более 730 млн евро.

Радио Азатутюн поинтересовалось у министра экономического развития Тиграна Хачатряна, была ли Армения пассивной, поскольку все соседние страны в рамках программы получат больше финансовых средств.

«Мы считаем, что [проекты] реализуются в ожидаемых объемах, но всегда есть возможность их увеличить, - отметил Тигран Хачатрян. - Если мы хорошо подготовимся и сможем доказать свою способность осуществить реформы быстрее, то, возможно, возможности для этого на следующих этапах увеличатся».

После апрельской революции 2018 года члены правительства Армении неоднократно отмечали, что ликвидация монополий и экономические реформы будут способствовать увеличению инвестиций.

Мы поинтересовались у министра, есть ли реальная возможность увеличить объем инвестиций.

«Нужно иметь более взвешенные ожидания относительно инвестиций, а также обсуждения, - ответил Тигран Хачатрян и продолжил: - Инвестиции любят стабильность, и сейчас есть стабильность. И я считаю, что это будет весьма способствовать продвижению проектов в ближайшие месяцы. Речь идёт о новых проектах. Мы считаем, что всё идёт в правильном направлении».