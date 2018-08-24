«Важно разрешить карабахский конфликт в хорошей атмосфере» - Меркель

Важно разрешить карабахский конфликт в хорошей атмосфере, и в этом вопросе Германия окажет Армении поддержку, сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы готовы взять на себя ответственность в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Вы знаете, что Германия является членом Минской группы ОБСЕ, мы говорили о том, что важно разрешить карабахский конфликт в хорошей атмосфере, и в этом вопросе Германия готова оказать поддержку Армении», - сказала Меркель.

Немецкий канцлер прибыла с официальным визитом в Ереван сегодня, после визита в Грузию. В Ереване Меркель сначала посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд», где отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции. Она также побывала в центре креативных технологий «Тумо» и в компании PicsArt, а затем ее принял президент Армении Армен Саркисян. Завтра Ангела Меркель из Еревана отправится в Баку.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Николом Пашиняном, отвечая на вопрос одного из немецких журналистов, Меркель сообщила, что немецкий депутат, не получивший въездной визы в Азербайджан, будет заменен на другого.

Официальный Баку накануне регионального визита Меркель отказался предоставить въездную визу члену официальной делегации канцлера, однопартийцу Меркель, депутату Бундестага Альберту Вайлеру, мотивируя это тем, что тот в свое время без разрешения Баку посетил Нагорный Карабах.

«Мы решили, что его работа будет выполнена другим депутатом. Мы пришли к такому решению, чтобы решить вопрос путем переговоров. Если люди не говорят, конфликт невозможно разрешить», – сказала Меркель.

Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что напряженность в регионе может плохо отразиться и на карабахской проблеме, и высоко оценил мирный настрой Меркель.

«Госпожа канцлер признает, что для установления в регионе полноценного мира нужно установить мирную атмосферу. Армения высоко оценивает усилия Германии в этом направлении», - сказал премьер-министр Армении.

Меркель также заявила, что Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении.

Перед тем как ответить на вопросы журналистов, Пашинян и Меркель выступили с короткими заявлениями. Премьер-министр Армении отметил, что его переговоры с канцлером прошли «весьма продуктивно», они касались армяно-немецких отношений, региональных вопросов.

«Это первый визит канцлера Германии в Армению, и его можно назвать историческим. Это обстоятельство еще сильнее подчеркивает происходящие в последнее время перемены в Армении. Я рад, что наши переговоры с госпожой канцлер прошли весьма продуктивно, они касались отношений Армении и Германии и региональных проблем. По многим вопросам наши позиции совпали, что показывает, что в развитии наших отношений есть огромный потенциал. Мы надеемся, что масштабы наших отношений существенно изменятся. Мы обсудили и пришли к заключению, что после этого визита у нас будет совместная повестка по разным сферам, и мы будем работать над ее осуществлением», - подчеркнул Пашинян.

Ангела Меркель заявила, что Германия готова углублять отношения с Арменией. «Мы следили за произошедшей в вашей стране в прошедшие месяцы бархатной революцией. Мы говорили о развитии отношений не только между двумя нашими странами, но и в рамках Евросоюза», - сказала канцлер Германии.

Она сообщила, что на переговорах с Николом Пашиняном обсуждался также вопрос о гражданах, просящих убежища в Германии.

«Мы довольно успешно сотрудничаем в этом вопросе, но можно сделать больше, чтобы углубить отношения. Я рада, что Армении удалось подписать соглашение с ЕС. Германия внесет свой вклад в вопросе оказания помощи Армении с целью реализации этого соглашения. Мы обсуждали и внутриполитические вопросы, например, борьбу с коррупцией. Желаю Армении успеха в этом вопросе», - сказала Меркель.