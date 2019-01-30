В вопросе раскрытия настоящих владельцев рудников «у нас будет гораздо лучшая картина» - замминистра

Настоящие владельцы горнодобывающих компаний - это те, кто фактически извлекают выгоду из деятельности компаний, и обязательным требованием стандарта Инициативы прозрачности добывающих отраслей является обнародование личности этих лиц, поскольку они, как правило, остаются скрытыми в цепочке юридических лиц.

Армения является членом Инициативы с 2017 года, и в рамках её обязательств законопроект о раскрытии настоящих владельцев рудников в Армении вскоре будет направлен в Национальное собрание. Он уже готов и может вступить в силу с ноября 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Вардан Геворкян.

«Организации по своей инициативе, а также под нашим контролем должны раскрыть, кто их акционеры, вплоть до последнего акционера, то есть на уровне физических лиц», - сказал Геворкян.

На вопрос Радио Азатутюн, какими будут механизмы раскрытия и реалистично ли раскрыть реальных владельцев, ведь на протяжении многих лет в Армении действуют горнодобывающие компании, которые связывают с именами самых высокопоставленных должностных лиц, бывших президентов, замминистра ответил: «Есть четкий механизм, который уже мы предусмотрели в законе, есть порядок – как они будут раскрыты. Этим будет заниматься Агентство государственного регистра при Министерстве юстиции и само министерство. То есть, механизм, функции четко определены. Я думаю, конечно, есть определенные проблемы, сегодня во всем мире есть проблема раскрытия реальных собственников, но то, что у нас будет гораздо лучшая картина, чем та, которую мы сегодня имеем, это однозначно».

В Армении на протяжении многих лет как пресса, так и оппозиция заявляли о том, что настоящими владельцами действующих в стране крупных рудников являются высокопоставленные чиновники, а процессы выдачи разрешения на эксплуатацию рудников и соблюдения в компаниях стандартов сопровождались крупными коррупционными сделками. В настоящее время на этапе предварительного следствия находится уголовное дело о получении бывшим министром охраны природы взятки в размере 14 млн долларов.

Замминистра затрудняется сказать, будут ли новые скандальные разоблачения после вступления закона в силу, но в том, что будет позитивный сдвиг, он уверен.

«Всегда было нормальным явлением, когда оффшорные компании работают в разных странах. Здесь просто более важна прозрачность, чтобы общественность, общественные организации, гражданское общество были осведомлены о том, кто является реальным собственником компании, занимающейся добычей на данном руднике. Это очень важно», - отметил Геворкян.