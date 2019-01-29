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Общество

Индекс восприятия коррупции в Армении остается прежним

Директор программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Октанян, 29 января 2019 г.

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Международная организация Transparency International (TI) опубликовала индекс восприятия коррупции за 2018 год. По сравнению с 2017 годом, индекс Армении остался прежним, изменилась позиция в рейтинге стран.

Если по результатам прошлого года Армения среди 180 стран мира находилась на 107-ом месте, то в 2018 году с теми же 35 баллами она делит 105-113-ое места с Алжиром, Бразилией, Кот-д'Ивуаром, Египтом, Сальвадором, Перу, Восточным Тимором и Замбией.

Индекс восприятия коррупции определяется по 100-балльной шкале. Чем больше баллов набирает страна, тем более действенна борьба с коррупцией в этой стране, и, наоборот, чем меньше баллов у страны, тем выше восприятие коррупции в данной стране. В государствах с полноценной демократией средний индекс восприятия коррупции составляет 75 баллов, в так называемых «демократиях с изъяном» - в среднем 49 баллов, в «гибридных» странах, демонстрирующих автократические тенденции, - 35 баллов, в однозначно автократических странах он составляет в среднем только 30 баллов.

Из 180 стран мира свободнее всех от коррупции Дания, а наихудшая ситуация в Сомали.

Согласно исследованию, в нашем регионе Армения уступает Грузии, а также Турции, но находится в более благополучном положении, по сравнению с Азербайджаном, который занимает 152-е место. Кстати, из всех изученных стран Азербайджан зафиксировал самый большой регресс по сравнению с 2017 годом – на 6 пунктов.

«Оценка антикоррупционных усилий новой власти Армении будет видна в [докладе] следующего года», - сказал директор программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Октанян, объясняя ситуацию.

Индекс 2018 года был получен в результате 6 исследований, из которых 5 были проведены до бархатной революции, то есть ещё при власти Республиканской партии. И лишь период проведения одного исследования частично совпал с постреволюциогнным периодом.

Индекс восприятия коррупции, по словам Октаняна, показывает, насколько коррумпированными воспринимаются государственные и общинные структуры. Он формируется на основе оценок экспертов и бизнесменов. «Это больше период премьерства Карена Карапетяна. Это, наверное, важно отметить, чтобы воздержаться от дальнейших спекуляций. Но, конечно, это ничего не значит. То есть, так сказать, авансом мы можем сказать, что в этом году мы смогли объяснить эти цифры. Но уже в следующем году, когда в январе 2020 года будет опубликован новый индекс, в него уже будут включены 2018 год и первая половина 2019 года. И здесь уже будет та оценка, которую заслужит новая власть», - сказал Октанян.

Депутат от правящего блока «Мой шаг» Ваагн Овакимян подчеркивает, что борьба с коррупцией является одним из их приоритетов. Он считает, что предпринимаемые шаги дадут результат, в следующем году оценка международной авторитетной организации улучшится. «Оптимизация системы государственного управления, эти уточнения, все это приведёт не только к снижению уровня [коррупции], но и к нейтрализации рисков. Мы искореняем старую, укоренившуюся систему, но этот процесс должен идти постоянно, чтобы старая система вдруг вновь не дала ростков», - сказал представитель правящей силы.

Варужан Октанян не спешит давать оценки антикоррупционным шагам нынешней власти: «Только этими жесткими шагами в отношении бывших коррупционеров проблема решена не будет. Это показал пример многих стран, и это, к сожалению, может произойти и в Армении, если не будет серьезных реформ – и экономических, и вытекающих их этого антикоррупционных».

У Transparency International есть предложения к правительству Армении: «Это и более серьезный подход к незаконному обогащению, и действительно создание специализированных антикоррупционных структур, и то, что касается деклараций, и создание очень важной вещи - регистра, с помощью которого станет возможно раскрытие реальных собственников».

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