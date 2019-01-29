Экс-пресс-секретарь МИД Армении возглавит пресс-службу премьера

Бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Владимир Карапетян возглавит пресс-службу премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом Карапетян написал на своей странице в Facebook.

«Несколько дней назад я получил предложение от премьера возглавить его пресс-службу. Если сказать, что для меня это явилось неожиданным, то это ничего не сказать. Я принял предложение», - написал Карапетян.

По его словам, в первую очередь он проконсультировался со своими единомышленниками из «Армянского национального конгресса» и получил полноценную поддержку.

«Государственная служба предполагает некоторые писаные и неписаные ограничения, в том числе по партийной деятельности, и я принял решение приостановить свою партийную деятельность на период моей государственной службы. Для меня честь вернуться на госслужбу. Я благодарен премьер-министру Пашиняну за подобное предложение», - отметил Владимир Карапетян.

Карапетян занимал должность пресс-секретаря МИД Армении в 2006-2008 годах. В 2008 году он был уволен вместе с рядом дипломатов за поддержку и присоединение к акциям протеста оппозиции во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Тогда Никол Пашинян также был активным участником протестов, возглавляемых Тер-Петросяном.

На странице армянского правительства в Facebook также появилась новость о назначении Владимира Карапетяна на должность пресс-секретаря премьер-министра Армении.