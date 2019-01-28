Мнацаканян сообщил подробности парижской встречи с Мамедъяровым

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, по случаю Дня армии посетивший сегодня воинский пантеон «Ераблур», в беседе с журналистами сообщил подробности своей последней встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Париже.

Мнацаканян подтвердил, что для Армении в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта приоритетами являются вопросы безопасности и статуса Карабаха.

«Мы подчеркнули все те основные принципы, касающиеся мирного урегулирования, исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Мы подчеркнули в этом смысле важность атмосферы, способствующей миру. И самое главное, мы заявили, что для Армении вопросы статуса и безопасности остаются наиболее приоритетными вопросами», - в частности, сказал глава МИД Армении.

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что армянская сторона не отошла от своей позиции, однако он обеспокоен тем, что среди общественности есть иные комментарии. «У меня в некоторой мере вызвало удивление то, что в нашем обществе есть какие-то пораженческие настроения о том, что мы потеряли уверенность в себе. Я уверен, что ничего подобного в нашем обществе нет, и нет нужды каким-то образом видеть, что каким-то образом что-то происходит и что мы каким-то образом сдадим эти наши позиции».

Зограбу Мнацаканяну ответил член Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, который также сегодня был в пантеоне «Ераблур». «Призываю, предлагаю соответствующим институтам, соответствующим руководителем страны, сначала в регионе должен быть заключен мирный договор. Если у нас нет мирного договора, у нас нет того документа, который признает международное сообщество, о чём тогда речь – готовить народы к миру? Народ, сейчас я задаю вопрос: вы готовы к миру? Мы должны иметь тот формат, тот документ, чтобы сделать это. Мы же не конфликтный народ. Мы всегда были готовы к миру», - сказал Баласанян.

Главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 16 января в Париже провели четырёхчасовые переговоры. Согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, состоялся «полезный и конструктивный обмен мнениями, который также был направлен на установление более широкого взаимопонимания и взаимного доверия».

«В ходе встречи, которая длилась более четырех часов, собеседники затронули широкий круг вопросов, связанных с мирным процессом, включая подготовку народов к миру, безопасность и устойчивое региональное развитие», - говорится в официальном сообщении.