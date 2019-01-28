Губернатор Араратской области: Если труд сотрудников не будет должным образом оплачиваться, они не устоят перед соблазном взятки

В последнее время тема премий чиновникам различного уровня стала одной из самых обсуждаемых. На фоне бедности и безработицы эти высокие премии многими воспринимаются как растрата средств налогоплательщиков.

По мнению гостя «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» - премировавшего самого себя губернатора Араратской области Гарика Саргсяна, если труд госслужащих не будет должным образом оплачиваться, это создаст коррупционные риски.

«Выплата премий была принята и раньше, и я должен сказать, что как бы мы ни пытались бороться с коррупцией и взяточничеством, если труд наших сотрудников, персонала общинных, городских или областных администраций не будет должным образом оплачиваться, то размер полученной ими заработной платы не позволит им устоять перед соблазном получить взятку или какой-то подарок. Я не говорю это по части своей зарплаты или премии, я говорю это в связи с очень низкой зарплатой госслужащих повсеместно в нашей стране», - сказал Гарик Саргсян.

На вопрос ведущего программы, как он намерен поступить в этом вопросе в этом году и станет ли премировать себя вновь, губернатор Араратской области ответил: «Весь этот ажиотаж начался в связи с премиями, я пытался по возможности воздерживаться от каких-либо комментариев. Однако, смотрите, я сегодня в вашей студии и готов говорить об этом. По части нашей областной администрации могу сказать, что в этом году премиальный бюджет увеличен на 89 млн драмов, и мы собираемся давать премии, но уже конкретно в соответствии с оценками за проделанную сотрудниками работу, и они могут удостоиться премии не один, а три и даже четыре раза в год».