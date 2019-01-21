Губернатор Араратской области не имел права на премию, превышающую размер зарплаты - министр

Министр территориального управления Сурен Папикян в беседе с Радио Азатутюн подтвердил, что губернатор Араратской области Гарик Саргсян не имел права назначать себе премию, превышающую размер своей заработной платы. Что касается губернатора Сюникской области Унана Погосяна, то, по словам министра, он действовал в рамках закона.

«Крайне проблематична выплата премии в размере, превышающем одну ставку, в связи с чем я провел телефонный разговор с губернатором [Араратской области], и уполномоченный орган в связи с этим вопросом, думаю, предпримет шаги или хотя бы даст разъяснение, - сказал министр. – Тем не менее, есть небольшая правовая проблема, которая будет урегулирована».

На замечание Радио Азатутюн о том, что губернаторы с моральной точки зрения не имели права назначать себе такие высокие премии, министр ответил: «Поскольку в Интернете факт премирования вызвал большой шум, я хочу поговорить о так называемой 13-й зарплате, существующей в государственной системе и вообще в отношениях работодатель-работник, которая в нашей государственной системе, как правило, не выдавалась, потому что средства были скудны. В преддверии Нового года работодатель всегда мог из сэкономленных средств в каком-то размере, в зависимости от размера средств, сэкономленных в результате эффективного управления, предоставить премию своим работникам. Этот год не отличается от других, потому что те же работники перед Новым годом нуждаются в этих премиях».

Обращаясь к моральной стороне вопроса, Сурен Папикян отметил: «Знаете, по части оплаты труда мы нуждаемся в изменениях, потому что у нас есть также проблема оплаты труда государственных чиновников и улучшения жизни госчиновника в новой Армении или хотя бы доведения ее до приемлемого уровня. То есть, привлечь тех же профессионалов в государственную систему, когда, к примеру, работающего в банке экономиста мы приглашаем на работу, он получает здесь в два-три раза меньше и он знает, что помимо этой зарплаты других ожиданий иметь не может. Теперь, хотя бы один раз в год, если уполномоченный орган позволяет губернатору, хотя бы один раз можно премировать. То есть, здесь возлагать вину на одного-двух губернаторов и не затрагивать того, почему не выдали премии другие губернаторы, например губернатор Лорийской или Ширакской областей. Проблема в том, что в других областных администрациях не было возможности сэкономить средства».