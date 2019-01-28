По случаю Дня Армии премьер-министр Армении посетил военный пантеон в Ереване

В связи с Днем армии премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 28 января, посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, где воздал дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших жизни за независимость Родины.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашиняна сопровождали президент Армении Армен Саркисян, президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, Католикос всех армян Гарегин Второй, спикер парламента Арарат Мирзоян, а также члены Совета национальной безопасности и руководящий состав Минобороны и ВС.

Премьер возложил цветы к могилам полководцев Вазгена Саргсяна и Андраника Озаняна, к мемориалу без вести пропавших солдат.

Пашинян также возложил венок к комплексу, увековечившему память погибших воинов-освободителей.

Глава армянского правительства ознакомился с проектом строительства музея в воинском пантеоне «Ераблур» и ходом строительных работ.