ЕС и ВБ предоставят более 700 млн евро на различные проекты в Армении

В ближайшие годы Европейский Союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) предоставят около 13 миллиардов евро на реализацию ряда масштабных инфраструктурных проектов в шести странах, участвующих в программе «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь).

ЕС объявил о начале программы 15 января. Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан сказал, что «завершение этой программы является совместным обязательством, которое даст значительный положительный результат всем жителям региона».

Согласно опубликованному документу ЕС, в рамках этой программы Армении будет предоставлено более 700 миллионов евро. Большинство приоритетных программ Армении, согласно авторам документа, касаются транспортного коридора «Север-Юг».

В частности, согласно документу, на строительство участка Арташат-Агарак автомагистрали «Север-Юг» будет выделено 450 миллионов евро. На реконструкцию участка Гюмри-Бавра будет выделен 41 миллион евро, еще 7,5 миллионов евро будет выделено на ремонт автомагистрали Ереван-Ванадзор. Кроме того, ЕС и Всемирный банк планируют выделить около 15 миллионов евро на модернизацию пограничного пункта Мегри.

В целом, авторы программы планируют к 2030 году завершить 98 крупных проектов на сумму в 13 миллиардов евро. С нуля будут построены или отремонтированы около 4800 км автомобильных и железных дорог, а также шесть портов, 11 логистических центров, ряд аэропортов и пограничных пунктов.

Отметим, что в рамках этой программы Грузии будет выделено порядка 3 миллиардов евро. На строительство порта Анаклия и прилегающих транспортных узлов планируется потратить около 10% от этой суммы – более 300 миллионов евро. Еще 61 миллион евро европейцы потратят на строительство грузового терминала в международном аэропорту Кутаиси.

Авторы проекта планируют выделить около 6 миллионов евро на строительство «Моста дружбы» в Садахло, соединяющего Грузию и Армению.