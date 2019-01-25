«Это продукт, построенный на лжи и искажении фактов» - родственники жертв «1 марта» о фильме «Дело № 1-ое марта»

Родственники жертв трагедии 1 марта 2008 года возмущены в связи с созданием фильма «Дело № 1-ое марта» и его показом в эфире телекомпании «Пятый канал».

Родственники жертв распространили совместное заявление, в котором, в частности, отметили, что фильм «является продуктом, построенным на лжи, искажении фактов, подтасовке и демагогии, очевидная цель которого – обелить Роберта Кочаряна от ответственности и вины за преступление «1 марта»».

«Наша неизменная позиция заключается в том, что ответственность должны понести исполнители убийств, но прежде – те, кто дал им приказ, приказал и разрешил в тот день применить оружие. Считаем безнравственностью выуживание у нескольких из нас, а также у других участников фильма интервью под тем предлогом, что якобы съемочная группа, симпатизируя жертвам репрессий, хотела раскрыть всю правду об этих репрессиях и убийствах, получив свидетельства очевидцев. Реальность такова, однако, что и наши слова, и слова некоторых других участников фильма были подвергнуты направляющему и аморальному монтажу, вследствие чего сказанное нами перевернули с ног на голову и подменили смысл, а сообщённые некоторыми важные сведения были сокрыты», - говорится в заявлении.

Родственники жертв «1 марта» также отметили, что, злоупотребив их чувствами и доверием, некоторых из них сняли и показали в фильме, который «от начала и до конца пропагандирует якобы невиновность главы власти и глав вооружённых групп в 2008 году».

«Но ведь он был главой государства и руководителем тех лиц, в руках которых в тот день было оружие, из которого и были убиты наши родственники. Ни один другой высокопоставленный полицейский, военный, политический деятель, который руководил на месте инцидента теми, кто применил оружие, не дал какого-либо ответа на какой-либо вопрос, касающийся убийства наших родственников. А тогдашний их главнокомандующий с помощью различных уловок продолжает уклоняться от дачи объяснений по этому вопросу. Для нас это очень важное и решающее обстоятельство, - отметили авторы заявления и продолжили: - Посмотрев фильм, показанный по «Пятому каналу», мы во второй раз пережили унижение, циничное неуважение и безнадёжность, которым нас подвергли и через которые мы прошли еще с 2008 года, когда власть сделала нас потерпевшими по делу политзаключенных. Нас всеми возможными способами хотели направить против тех людей, которые не имели оружия, не убивали, и не получали приказов убивать. Вместо этого, как уже выясняется, в это время власть фальсифицировала доказательства, ведущие к раскрытию убийств».

Родственники жертв «1 марта», в то же время, подчеркнули, что они впервые публично выступают с таким заявлением, и напомнили, что до сих пор они терпеливо и молча сносили свою боль.

«Втянув нас подобным аморальным способом в этот фильм, нас будто вновь вернули в жестокий 2008 год, поэтому мы больше не можем молчать. Борьба нашего народа за свободу и демократию в фильме была представлена исключительно как массовые беспорядки, а жертвы, подвергшиеся репрессиям со стороны авторитарной власти, были представлены как преступники и грабители. Представляя наших беззаконно и жестоко убитых детей как преступников, съемочная группа не только проявила неуважение к их памяти, оскорбила наши чувства, но также дискредитировала борьбу нашего народа за свободу и демократию. Мы осуждаем бесстыдные попытки авторов фильма собрать политические дивиденды для Роберта Кочаряна на пролитой нашими детьми крови, считая это крайним цинизмом и мошенничеством. Мы обвиняем создателей, спонсоров фильма, тех, кто его показал, а также те СМИ, которые его распространяют, в соучастии во всём этом», - говорится в заявлении.

Авторы заявления отметили, что не хотят обращаться за правовой защитой, поскольку гораздо большую важность придают моральной стороне вопроса.

«А в правовой плоскости мы с ещё большей решимостью будем отстаивать свои интересы и права в более важном процессе - в судебном процессе над организаторами и исполнителями бойни «1 марта», который, как мы надеемся, произойдет в один прекрасный день», - сказано в заявлении.

Заявление подписали Рузанна Арутюнян - мать погибшего Тиграна Абгаряна, Вачаган Фарманян – отец погибшего Армена Фарманяна, Лилия Минасян – вдова погибшего Ованнеса Ованнисяна, Овсеп Хачатрян – отец погибшего Тиграна Хачатряна, Джемма Вардумян – мать погибшего Давида Петросяна, Саркис Клоян – отец погибшего Гора Клояна, Эдик Арутюнян - отец погибшего Самвела Арутюняна, Вардуи Багдасарян - вдова погибшего Грикора Геворкяна, Мариам Ованнисян - сестра погибшего Закара Ованнисяна.

После президентских выборов в феврале 2008 года, на которых, согласно официальным данным, победу одержал Серж Саргсян, в Ереване начались массовые акции протеста. Рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения. Главой государства во время тех событий был второй президент Армении Роберт Кочарян, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в рамках расследования дела «1 марта».