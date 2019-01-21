Документальный фильм «Дело № 1-ое марта» возмутил родственников жертв «1 марта»

Документальный фильм «Дело № 1-ое марта», показанный по телеканалу «Пятый канал», возмутил родственников жертв «1 марта».

Отец Гора Клояна, погибшего во время кровавых событий 1 марта 2008 года, в беседе с Радио Азатутюн заявил, что фильм посвящен защите Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу «1 марта».

«Кочарян искажает факты. Вы представляете, как он лжёт, говорит: мы на площади Свободы всего лишь заявили, что идём проверить оружие, посмотреть, есть в палатках оружие или нет. Такого не было, они лгут. Они сразу же зверски напали на людей», - сказал Саркис Клоян.

Автор фильма - российский тележурналист Роман Бабаян. Съемочная группа сначала обратилась к «Армянскому национальному конгрессу» (АНК) с просьбой найти родственников жертв «1 марта». В сопровождении члена АНК Армена Хачатряна они посетили родственников жертв. Армен Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн рассказал, что имя Романа Бабаяна ни разу не упоминалось и их заверили, что хотят снять фильм о жертвах «1 марта».

«Тот, кто снимал, представился как режиссёр и сценарист, сказал, что фильм его. Речь идёт о Дмитрии. Он представился и сказал, что снимает фильм только о жертвах. И ни о какой политической составляющей, политических событиях разговора не было, - рассказал Армен Хачатрян и добавил: -По сути, выясняется, что, злоупотребив нашим доверием, они сняли фильм по заказу обвиняемого Кочаряна».

По словам Армена Хачатряна, не случайно, что фильм был показан на телеканале «Пятый канал», который связывают с именем Роберта Кочаряна и который преследует цель проводить пропаганду в пользу Кочаряна.

Директор «Пятого канала» Арутюн Арутюнян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что о фильме узнал на заседании Лазаревского клуба и предложил его показать.

«Я не хочу сейчас вступать в такого рода разговоры. Всем известно, кто является владельцем телекомпании. Владелец телекомпании насколько же является боевым товарищем Роберта Кочаряна, настолько является крестным одного из представителей нынешней правящей партии, - заявил Арутюнян и продолжил: - Теперь можно связывать с одним, а можно связывать с другим, но я вообще не хочу это обсуждать, потому что я здесь всего лишь исполнительный директор, я работаю. И для меня неважно – я работаю с удовольствием. У меня была возможность, я сделал ребрендинг и вижу рост и интерес к нашему телеканалу».