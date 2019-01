«Армения и Грузия могут стать моделью демократии для всего региона» - дипломаты

Армения и Грузия могут стать моделью демократии для всего региона. Об этом в своей статье в американском издании National Interest пишут три авторитетных дипломата, занимающихся вопросами Кавказа: бывший посол Евросоюза в Армении и Грузии Дэнис Корбой, бывший посол США в Грузии Уильям Кортни и бывший посол США в Грузии и Беларуси Кеннет Яловиц.

«В Армении и Грузии мерцает свет демократии, несмотря на то, что обе страны находится по соседству с недемократическими силами: Ираном, Россией и Турцией, - пишут дипломаты и поясняют: - Обе страны стремятся закрепить демократические завоевания и преодолеть бедность, выдерживая подавляющие вызовы со стороны России».

Представляя достижения Армении в журнале National Interest, статьи из которого периодически перепечатывают The New York Times, Financial Times и другие авторитетные издания, дипломаты подчёркивают: «Армения и Грузия проделали большую работу по углублению реформ, которые укрепят демократию и улучшат уровень жизни. И на этом пути они заслуживают постоянной и сильной поддержки со стороны Запада».

«Демократическая революция в Армении и продолжающийся прогресс в Грузии противоречат распространенному мнению о том, что по всему миру демократия отступает, - пишут дипломаты, хорошо знакомые с проблемами и политикой региона, поясняя: - Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян и новое армянское правительство пользуются большой поддержкой и, кажется, решительно настроены бороться с коррупцией, укрепить прозрачность и восстановить веру общества в правительство».

Отмечая, что после прошлогодней революции Армения в ежегодном Индексе демократии аналитического центра Economist зафиксировала самый большой прогресс среди гибридных стран Восточной Европы, дипломаты пишут: «До сих пор Москва не вмешивалась, чтобы воспрепятствовать демократическому подъему Армении, а Пашинян старательно подчеркивал, что партнерские связи с Россией остаются прочными и что экономическая ориентация его страны по-прежнему направлена на возглавляемый Россией Евразийский экономический союз».

Тем не менее, в подтексте звучащих из Москвы заявлений опытные дипломаты замечают определенное беспокойство. «Кремль выразил свое беспокойство по поводу начавшегося против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна уголовного преследования», - пишут дипломаты, добавляя, что Москва не хочет, чтобы Армения двигалась в направлении внешней политики Грузии.

«Несмотря на то, что сейчас внимание международного сообщества сосредоточено на российской агрессии в Украине, Запад не должен игнорировать позитивные события в этих двух южнокавказских странах и должен их поддерживать»,- считают авторы статьи, особо подчеркивая, что Южный Кавказ приобретает все большее значение в качестве стратегического перекрестка между Европой, Ближним Востоком и Евразией.