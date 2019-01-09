Армения причислена к ряду стран, «зафиксировавших наибольший прогресс» в плане демократии

Британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit, проанализировав демократические процессы, произошедшие в мире в прошлом году, причислил Армению к ряду стран, зафиксировавших наибольший прогресс.

Авторитетный центр отметил, что «после мирной смены власти в 2018 году Армения сразу на 8 пунктов улучшила свои позиции и сейчас среди 167 стран занимает 103-е место».

Данную оценку уровня демократии эксперты дают, учитывая пять основных критериев: справедливый избирательный процесс, плюрализм, политическая культура, эффективность управления и активность общества в политических процессах.

«Во всех этих сферах Армения в прошлом году значительно улучшила свои позиции, при этом темпы прогресса были самыми высокими среди гибридных государств Восточной Европы», - отмечает The Economist intelligence unit.

Прошлогодний прогресс, кстати, стал беспрецедентным и самым большим для Армении с 2006 года, когда стало проводиться данное исследование. В частности, по 10-балльной системе в прошлом году Армения получила 4,79 баллов, почти на один балл больше, чем имела в предыдущем году, в том случае, когда на протяжении многих лет страна либо топталась на месте, либо переживала регресс.

«Бархатная революция, начавшаяся против попытки экс-президента Армении Сержа Саргсяна остаться у власти, заняв пост премьер-министра, привела к назначению на пост премьер-министра Никола Пашиняна, - отмечает авторитетный британский аналитический центр, добавляя: - Блок Пашиняна одержал убедительную победу на муниципальных выборах в Ереване и получил подавляющее большинство голосов на парламентских выборах. Эти события, а также антикоррупционная кампания Пашиняна улучшили показатели Армении в сферах подотчетности и прозрачности правительства. В результате этих изменений также значительно повысилось доверие граждан Армении к правительству и политическим партиям».

Приведенные в исследовании цифры показывают, что самый большой прогресс был зафиксирован в сфере эффективной работы правительства: здесь Армения после революции 2018 года получила почти в два раза более высокую оценку, чем в прошлом году. Ранее, в конце прошлого года, британский The Economist признал Армению страной года.

«Ставленник Путина был смещен без единой жертвы. У этой древней и зачастую имевшей плохих руководителей страны, расположенной в неспокойном регионе, сейчас появился шанс на демократию и модернизацию», - отметило авторитетное издание.

В отличие от Армении соседняя Грузия в прошлом году зафиксировала значительный регресс в плане демократии, причем темпы регресса были самыми высокими в Восточной Европе. Британские эксперты отмечают, что в мае бывшей премьер-министра страны, миллиардер Бидзина Иванишвили, вернулся в большую политику, и хотя он не занял какую-либо должность, но из-за кулис направляет политику правительства.

Азербайджан не зафиксировал никаких изменений, вместе с Беларусью, Таджикистаном и Туркменистаном оставаясь в числе авторитарных стран.

В целом в Индексе демократии лидерами являются Норвегия, Исландия, Швеция, а аутсайдерами - Северная Корея, Сирия и Демократическая Республика Конго.