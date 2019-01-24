Глава КГД утверждает, что «информация Yerevan.Today – это ложь, подобных премий быть не может»

Комитет государственных доходов (КГД) сегодня официально отреагировал на статью под заголовком «Астрономические премии КГД», опубликованную на сайте Yerevan.Today, отметив: «Опубликованная информация не соответствует действительности, подобного размера премий в КГД нет».

К этому вопросу сегодня в ходе брифинга в правительстве обратился также председатель КГД Давид Ананян.

«В целом информация является ложью в том смысле, что подобных премий быть не может, таких премий нет. Такие большие цифры невозможны», - заявил Ананян.

Вчера Yerevan.Today написал, что в конце года председатель КГД Давид Ананян получил 8 млн 55 тыс. драмов, первый заместитель председателя КГД Рафик Машадян - 9 млн 60 тыс. драмов, заместитель руководителя аппарата КГД Эдгар Геворкян - 6 млн 456 тыс. драмов, заместитель председателя КГД Шушаник Нерсисян - 6 млн 6 тыс. драмов и т. д.

Ананян сегодня сообщил, что не может раскрыть, какие суммы в конце года получили он и другие сотрудники комитета, поскольку это нарушение права на конфиденциальность персональных данных. «У нас есть правовое обязательство по сохранению конфиденциальности информации. Давайте вооружимся терпением, когда я представлю в комиссию по этике свою ежегодную декларацию о доходах, там вы увидите все мои цифры», - добавил он.

Вчера вечером в беседе с другим СМИ Ананян, не подчеркивая, что Yerevan.Today опубликовал надуманные или ложные цифры, лишь отметил, что в КГД подобных премий не существует, просто в декабре были выданы зарплаты за ноябрь и декабрь, а также премии и надбавки.

Сегодня Ананян уклонился от прямого ответа на вопрос, опровергает он или подтверждает, что общая сумма всех зарплат и выплат, полученных им и другими сотрудниками КГД, составила опубликованное число. «У журналиста также есть инструмент для проведения журналистских расследований, и если будет сформирована такая культура, вы выясните это не посредством вопросов и ответов, а в результате вашего журналистского расследования. Призываю, прошу, если можете, проведите его», - в ответ сказал Ананян.

Председатель КГД сегодня внёс лишь одно уточнение: каков был максимальный размер премии для одного лица, при этом не ответив на вопрос о том, каков был максимальный размер надбавки для одного лица.

«Максимальный размер премии, выплаченной в одни руки, составил 1,5 млн драмов», - сообщил Давид Ананян.