КГД: Представленные в прессе сведения о премиях - это дезинформация и откровенная ложь

Комитет государственных доходов (КГД) заявляет, что представленные в прессе сведения о зарплатах и премиях в КГД являются дезинформацией и откровенной ложью.

В распространенном сегодня заявлении КГД отмечается, что подобного размера премий в ведомстве нет.

«Вчера вечером сайт Yerevan.Today опбликовал информацию о зарплатах и премиях ряда сотрудников Комитета государственных доходов РА. КГД официально заявляет, что представленные цифры – это дезинформация и откровенная ложь. Следует отметить, что в декабре во всех государственных ведомствах получают зарплату за два месяца – ноябрь-декабрь, премии за два месяца и надбавку в конце года. Следовательно, опубликованная информация не соответствует действительности, подобного размера премий в КГД нет», - говорится в заявлении.

В то же время, КГД счёл необходимым подчеркнуть, что существует правовое ограничение на публикацию подробной информации о размере полученных зарплат и премий, поскольку «есть правовые нормы по охране и конфиденциальности персональных данных, которые не могут быть опубликованы».

«Тем не менее, подобная информация по закону «О бюджете» всегда публикуется по соответствующим информационным каналам, где в соответствующем разделе можно найти общую картину в цифрах по премиям, и все это прозрачно», - отмечается в заявлении.

«Одновременно отметим, что КГД, в отличие от других государственных органов, имеет больше возможностей для предоставления надбавок и премий, поскольку, к примеру, согласно закону о государственном бюджете на 2018 год и смежному с ним законодательству, для КГД был предусмотрен довольно большой фонд материальных поощрений и премий, источником которого был внебюджетный фонд комитета», - сообщает КГД.

С другой стороны, комитет счёл необходимым подчеркнуть, что, к примеру, в 2019 году такие большие размеры премий не установлены.

Комитет отмечает, что системой премирования воспользовалось не только руководство ведомства, но и все налоговые и таможенные служащие.

В ведомстве также считают, что наличие системы премирования и вообще достойной оплаты труда является самым эффективным методом борьбы с коррупцией и взяточничеством. «Следовательно, в КГД все выплаты и премии были сделаны исключительно в рамках законодательства РА», - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что вчера Yerevan.Today опубликовал статью под заголовком «Астрономические премии КГД», в которой, в частности, был представлен «фонд зарплат и премий», полученный руководством КГД в декабре». Согласно этой публикации, «председатель КГД Давид Ананян получил 8 млн 55 тыс. драмов, первый заместитель председателя КГД Рафик Машадян - 9 млн 60 тыс. драмов, заместитель руководителя аппарата КГД Эдгар Геворкян - 6 млн 456 тыс. драмов, начальник управления крупных налогоплательщиков КГД Артур Арутюнян - 2 млн 930 тыс. драмов, заместитель председателя КГД Шушаник Нерсисян - 6 млн 6 тыс. драмов, помощник председателя КГД Элизабет Мамиконян - 2 млн 120 тыс. драмов, советник председателя КГД, делопроизводитель бывшего министра финансов РА Вардана Арамяна Сатине Гзогян - 2 млн 763 тыс. драмов, пресс-секретарь КГД Лусине Мкртчян - 2 млн 30 тыс. драмов, советник начальника управления информационных технологий Сергей Таирян - 1 млн 574 тыс. драмов».

Сегодня председатель КГД в беседе с журналистами опроверг эту информацию, отметив: «Это дезинформация, эти сведения преувеличены и являются ложью. Я уточнил и заявляю, что эта информация является ложью. Такие суммы премий просто невозможны».