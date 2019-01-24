Армении нужна экономическая революция - Пашинян

«Самые важные реформы связаны с экономикой, сейчас нам необходимо превратить нашу политическую революцию в революцию экономическую», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телекомпании Euronews, отвечая на вопрос о самых актуальных реформах в Армении.

«Для этого мы планируем максимально упростить действующие нормативные акты с тем, чтобы облегчить деятельность крупного бизнеса в Армении», - продолжил Пашинян.

«Следующей является реформа Налогового кодекса. Мы собирается снизить ставки подоходного налога и налога на прибыль, чтобы инвестиционная среда стала более привлекательной для иностранных инвестиций. Во-вторых, поощрение людей на шаги с целью преодоления бедности. Мы собираемся развивать новый сектор в экономике. Вы знаете, что есть малый и средний бизнес. Мы хотим закрепить законом также идею микробизнеса и освободить его от любых налогов. Таким образом мы будем поощрять людей начать предпринимательскую деятельность, чтобы они вместе с правительством могли преодолеть бедность, которая является самой большой проблемой Армении», - сказал премьер.

Говоря о внешнеполитическом векторе, Пашинян отметил: «Я уже говорил, что во внешней политике Армении никаких радикальных изменений не будет. Мы члены Евразийского экономического союза, это очень важно для экономики Армении, поскольку это огромный рынок для армянского бизнеса. Но мы также подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, которое также воплотим в жизнь. Это соглашение подразумевает проведение социальных и политических реформ. С помощью этого соглашения и сотрудничества с Евросоюзом мы усилим демократические институты в Армении».

«Граждане Армении воодушевлены произошедшей в стране демократической революцией, но мы должны также усилить наши демократические институты, и мы ожидаем поддержки Евросоюза в этом вопросе», - подчеркнул армянский премьер.

На вопрос, насколько важно для вас заключенное между Арменией и Евросоюзом соглашение, Никол Пашинян ответил: «Я уже сказал, что оно является очень важным инструментом для реализации нашей повестки реформ, поскольку мы нуждаемся в институциональной поддержке в социальной и политической жизни».