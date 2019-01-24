Премьер-министр Армении провел ряд встреч в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Давосе встретился с Уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе встречи Никол Пашинян подчеркнул важность продолжительного развития армяно-российских экономических отношений и дальнейшего углубления торгово-экономических связей. В этом контексте собеседники обсудили вопросы укрепления связей между предпринимателями двух стран и привлечения новых российских инвестиций в Армению.

Затем Никол Пашинян провел встречу с главой компании Global Energy Siemens Лизой Дэвис. Стороны коснулись процесса реализации осуществляемых компанией в Армении инвестиционных программ и возможностей реализации новых проектов.

На встрече с президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным Никол Пашинян подчеркнул важность присутствия банка ВТБ на армянском финансовом рынке и активной инвестиционной деятельности в различных сферах экономики. Премьер-министр представил предпринимательскую среду Армении и приоритеты правительства по развитию экономики, подчеркнул необходимость адекватного реагирования банковской системы, в том числе банка ВТБ-Армения, на сигналы бизнес-сектора. На встрече собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением деятельности банка ВТБ в различных сферах экономики Армении.