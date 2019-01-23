Оперативное лечение онкозаболеваний с этого года станет бесплатным – министр

Оперативное лечение онкологических заболеваний с этого года станет для всех бесплатным. А примерно 200 гражданам государство оплатит лучевую терапию на линейных ускорителях, один курс которой стоит 1 млн драмов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

«Теперь, если возникнет необходимость в оперативном вмешательстве в связи с онкологическим заболеванием, в тех медицинских центрах, которые будут иметь госзаказ, где должны быть онкологические советы, которые должны вести пациента и прочее, то есть мы поставили требования к качеству, там граждане не будут платить за операцию. Лучевая терапия в этом году впервые в Армении будет проводиться в рамках госзаказа», - отметил Торосян.

Впервые в Армении 15 наименований детских противоопухолевых препаратов были бесплатно предоставлены несовершеннолетним пациентам, тем самым был покрыт весь спрос в стране. Также была проведена пересадка костного мозга ребёнку. По словам министра здравоохранения, такого опыта в Армении еще не было. Был также внедрен госзаказ на пересадку костного мозга взрослым.

Организация процесса обследования и лечения бесплодных пар также будет бесплатной. «В основном средства будут направлены на выяснение причин бесплодия, а часть средств пойдёт на оплату услуг по экстракорпоральному оплодотворению. Потому что доказательный опыт показывает, что более эффективное расходование средств - выявить причину и устранить её, это дешевле и можно использовать для большего числа людей, чем просто для нескольких десятков пар обеспечить экстракорпоральное оплодотворение», - подчеркнул министр.

Арсен Торосян сказал, что внедрение обязательного медицинского страхования планируется начать с 2021 года. Он отметил, что в разных странах из заработной платы удерживается от 2% до 30% на медстрахование. По словам министра, Армения начнёт с самых низких процентов.

«Системы страхования внедряются на основе принципа социальной солидарности, когда здоровые граждане платят за больных, молодые – за старых, работающие – за неработающих. То же самое и в вопросе студентов, то же самое и с гражданами старше 7 лет, детьми, которые не работают, с официально зарегистрированными безработными. Есть страны, где страховые выплаты составляют 2%, и есть страны, где они составляют 32%. Средний процент выплаты на медицинское страхование в развитых странах – 20%. Это самые благополучные страны мира, то есть индустриальные страны. Есть страны, где выплаты составляют 2-3%, это страны Восточной Европы. Мы предполагаем, что нужно начать приблизительно с таких процентов», - отметил министр здравоохранения.