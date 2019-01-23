Оперативное лечение онкологических заболеваний станет бесплатным – министр

Отныне оперативное лечение онкологических заболеваний будет осуществляться в рамках госзаказа. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

Министр отметил, что таким образом они попытаются облегчить бремя граждан по оплате лечения.



«В этом году мы увеличили примерно на 700 млн драмов средства, выделяемые на онкологию, плюс выделенные в прошлом году 1,1 млрд драмов. Нужно было решить, на что направить эти дополнительные 700 млн драмов. В результате обсуждений мы прошли к выводу, что должны облегчить бремя граждан, речь идёт о сооплате», - сказал Торосян.

Министр отметил, что поскольку раньше государство оплачивало незначительную долю стоимости оперативного лечения онкологических заболеваний, то было нелогично называть это госзаказом. А теперь, по словам Торосяна, большая часть этих 700 млн драмов будет направлена на оплату той доли, которую ранее оплачивали граждане. То есть, отныне граждане не будут оплачивать оперативное лечение онкологических заболеваний.

Министр здравоохранения подчеркнул, что государство полностью оплатит оперативное лечение онкологических заболеваний в тех больницах Армении, где будет действовать госзаказ, и по рыночным ценам.