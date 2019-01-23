9 из 28 стран-членов ЕС уже ратифицировали соглашение Армения-ЕС – пресс-секретарь МИД

Девять из 28 стран-членов Евросоюза, а именно: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария, Люксембург, Великобритания, Румыния и Дания, уже ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

Процесс полной ратификации международного соглашения всеми государствами-членами ЕС обычно длится 2-2,5 года – в МИД Армении считают процесс ратификации соглашения, подписанного в ноябре 2017 года, нормальным.

«До сегодняшнего дня армянская сторона не получала каких-либо сигналов от какой-либо страны относительно возможной задержки ратификации. Процедуры в каждой стране разные, но мы уверены, что в разумные сроки процесс ратификации достигнет своего логического завершения», - заявила пресс-секретарь МИД Армении в ответ на запрос Радио Азатутюн.