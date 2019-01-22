Лапшин подал в ЕСПЧ иск против Азербайджана за незаконное лишение свободы и попытку покушения на него

Блогер Александр Лапшин, приговоренный в Азербайджане к тюремному заключению за посещение Нагорного Карабаха, в ходе нынешнего посещения Армении в Карабах не поедет. Об этом находящийся в эти дни в Ереване блогер сообщил в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

Лапшин не считает, что поездка в Карабах опасна, но в данный момент считает ее нецелесообразной, поскольку, как он пояснил, это может дать властям Азербайджана повод отвлечь внимание внутренней аудитории от происходящих в стране событий.

Гражданин России и Израиля Александр Лапшин также сообщил, что подал в Европейский суд по правам человека иск против Азербайджана за незаконное лишение свободы и попытку покушения на него в тюрьме.

«В Страсбурге уже начаты контакты с азербайджанской стороной. ЕСПЧ принял мое сообщение в производство, это очень важно, поскольку Азербайджан предпринял всяческие политические и коррупционные шаги, чтобы воспрепятствовать этому. Это очень сильно по ним ударит, когда суд вынесет решение о попытке убийства. Тем не менее, суд принял заявление, в том числе и потому, что Азербайджан очень сильно подпортил себе имидж с различными скандалами и подкупом европейских депутатов, и в этом плане очень удачно моя история подошла. То есть, сейчас Азербайджан ослаблен. Им высланы все документы, и у Азербайджана имеется три месяца на обжалование моего обращения, сейчас мы на этом этапе»,- сказал Лапшин.

Блогер был задержан в 2016 году в Беларуси по причине посещения Карабаха без разрешение властей Азербайджана. После задержания Лапшин спецрейсом был перевезен из Минска в Баку в сопровождении сотрудников службы госбезопасности.

Лапшин был приговорен в Баку к трём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении госграницы. В сентябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев его помиловал.

Говоря об акциях протеста в Азербайджане, Лапшин выразил мнение, что азербайджанцы устали от власти клана Алиевых.

«Азербайджанское общество готово к миру, но к миру не готово руководство Азербайджана, потому что мир с Арменией приведёт к падению режима Алиева. И они это очень хорошо понимают и пытаются затягивать конфликт в замороженном состоянии насколько это возможно. Им нужен образ врага, чтобы удержать власть любой ценой. Хотя люди в Азербайджане живут в диктатуре, но там очень много интеллигентных и разумных людей, которые хотят жить в свободной стране. Они видят, что произошло в Армении в апреле прошлого года, и я думаю, что они хотят, чтобы это произошло и у них тоже», - отметил блогер.

Лапшин посещает Армению исключительно в качестве туриста. Он также направил запрос в пресс-службу Министерства обороны Армении, попросив разрешить ему посетить пограничную зону и в своём блоге рассказать людям о сёлах, которые подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана.