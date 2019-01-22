Парламентские силы выступают за сокращение числа вице-губернаторов

Партия «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») предлагает сократить число вице-губернаторов, вместо нынешних трёх оставив губернаторам лишь одного заместителя.

Лидер партии и глава одноимённой парламентской фракции Эдмон Марукян сегодня обратился с соответствующим предложением к премьер-министру, отметив, что во время формирования политической коалиции в 2003 году было решено, что число заместителей губернаторов должно быть увеличено, и до сих пор вместо одного в каждой области действуют два-три вице-губернатора, что не оправдано.

«Мы считаем, что областные администрации чрезмерно раздуты, - в свою очередь пояснил секретарь фракции «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян. - В своё время, когда формировалась коалиция и стояла задача и региональную власть разделить между различными политическими силами, был внедрён институт трёх вице-губернаторов – каждый со своим отдельным кабинетом, сотрудниками, секретариатом, помощниками, автомобилем со своим водителем. Это дополнительное бремя. Причём, фактически, областные администрации выполняют не такую большую функцию, поскольку есть органы местного самоуправления: сельские администрации, мэрии, которые дублируют функции областных администраций».

Блок «Мой шаг» согласен с инициативой по сокращению штатов, увеличенных в своё время из политических соображений, отметил вице-спикер Национального собрания Ален Симонян.

«Я думаю, что отказ от этих штатов также [положительно] отразится на бюджете. Но нужно обсудить и понять, кто будет выполнять эти функции и не пострадает ли работа. Посмотрим, какую позицию займёт правительство. Я лично, как член руководящего органа партии, согласен с этим утверждением», - сказал Симонян.

Депутат Сергей Багратян от партии «Процветающая Армения» (ППА), которая в своё время была членом правящей коалиции, признал, что наличие нескольких заместителей губернаторов было обеспечено для партнёров по коалиции, сейчас подобной задачи нет.

«Тем более, трёх вице-губернаторов… естественно, планировалось, что если губернатор из правящей партии, то вице-губернаторы должны быть от коалиционных партнёров. Был такой подход. В настоящее время необходимости в этом нет», - сказал Багратян.