Эдмон Марукян предлагает сократить число вице-губернаторов

Глава партии «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») и одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян предложил премьер-министру Николу Пашиняну сократить число вице-губернаторов, оставив в каждой области лишь по одному заместителю губернатора. Об этом Марукян сообщает в своей записи в Facebook.

«Сегодня обратился к премьер-министру с предложением, связанным с числом вице-губернаторов и вообще с существованием этого штата, - сообщает оппозиционный депутат и продолжает: - В частности, во время формирования политической коалиции в 2003 году было решено, что Республиканская партия в областях должна увеличить число заместителей губернаторов. Сейчас вместо одного в каждой области действуют два-три вице-губернатора. У губернаторов Армавирской, Лорийской, Вайоцдзорской областей по два заместителя, а у губернаторов Арагацотнской, Араратской, Гегаркауникской, Котайкской, Сюникской, Тавушской областей – по три заместителя (http://www.gov.am/am/regions/). Каждого из них за счёт госбюджета обслуживают помощники, водители, им выделены служебные автомобили и прочее».

«По моему мнению, никак не оправдано увеличение числа заместителей губернаторов, а их сокращение значительно сэкономит государственные средства. Таким образом, я предложил сократить число заместителей губернаторов с их аппаратами, оставив в каждой области максимум по одному заместителю губернатора», - сегодня на своей странице в Facebook написал Эдмон Марукян.