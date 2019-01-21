Губернаторы не превышали своих полномочий – Макунц о самопремировании араратского губернатора

Губернаторы не превышали своих полномочий, а действовали в рамках того, что разрешает закон. Об этом, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о самопремировании губернатора Араратской области Гарика Саргсяна, на сегодняшнем брифинге в парламенте заявила глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Макунц отметила, что премирования были не только в областных администрациях, но и в Национальном собрании предыдущего созыва.

«То есть, все депутаты также получили премии. И если есть такой подход, следует ли из этого, что в случае одной структуры мы считаем это приемлемым, а в случае других нет?» - отметила представитель фракции правящего блока.

Говоря в целом об институте премирования, Макунц отметила, что в условиях низких зарплат сотрудников, которые хорошо проявили себя в работе в течение года, необходимо поощрять.

«Что касается того факта, что губернатор премировал сам себя и своих заместителей, я повторяю, что закон это позволяет», - подчеркнула руководитель парламентской фракции «Мой шаг».

В то же время, Макунц добавила, что этот вопрос во фракции еще не обсуждался.

«Если закон разрешает, то я не могу выступать против этого. Если же мы посчитаем необходимым ограничить выплаты премии и, например, запретить губернаторам или руководящему составу какой-либо структуры назначать премий самим себе, то необходимо будет, чтобы это положение соответствующим образом было отражено в законе», - подчеркнула Лилит Макунц.