«Поднятый вокруг премий шум непонятен» - губернатор Лорийской области

Губернатору Лорийской области Андрею Гукасяну непонятен шум, поднятый вокруг премирования сотрудников областных администраций.

В беседе с Радио Азатутюн губернатор сказал, что все было сделано в рамках закона.

«Мы премировали всех в размере 30% от заработной платы. Было и 28%, 25%, 27%, но в основном 30%, и были премированы все сотрудники», - в беседе с Радио Азатутюн сказал губернатор Лори Андрей Гукасян и продолжил: - У нас в фонде заработной платы была сумма в размере 30%, мы смогли премировать в этом размере. Это делалось во все годы, следовательно, шум, поднятый на этот раз в связи с этим вопросом, просто непонятен».

В СМИ ранее появилась информация о том, что ряд губернаторов премировали сотрдуников областных администраций.

Сегодня во время брифингов в Национальном собрании, касаясь этого вопроса, глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что губернаторы не превышали своих полномочий, а действовали в рамках того, что разрешает закон.