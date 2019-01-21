Пашинян рассказал о прямых иностранных инвестициях

В третьем квартале 2018 года, по данным платежного баланса, прямые иностранные инвестиции (ПИН) в Армении выросли на 50% по сравнению с тем же кварталом 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Таким образом, в третьем квартале 2018 года чистый приток ПИН (чистые обязательства) составили $75,5 млн. против $50,9 млн. в 2017 году», - отметил Пашинян.

Премьер также представил данные по ПИН в течение 2017-2018 гг. по кварталам:

В 2017 году: I кв. - $68 млн.; II кв. - $29,1 млн., III кВ. - $50,9 млн., IV кв. - $101,8 млн.

В 2018 году: I кв. - $94,2 млн., II кв. - $8,9 млн., III кВ. - $75,7 млн.

Пашинян также указал на снижение ПИН во втором квартале прошлого года: «Кстати, этот тот же самый показатель, о снижении которого в третьем квартале с удовольствием и беспрестанно говорили наши оппоненты».

Пашинян добавил, что данные за IV кв. 2018 года (платежный баланс) еще не опубликованы.