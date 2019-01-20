Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю его назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства, в частности, говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр,

Поздравляю Вас с назначением на должность премьер-министра Армении и в связи с победой возглавляемого Вами блока на парламентских выборах 9 декабря 2018 года.

Соединенные Штаты поддерживают процветающую и демократическую Армению, мирно сосуществующую с соседями. Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в борьбе с коррупцией. Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет способствовать этим усилиям.

Направляю свои наилучшие пожелания Вам и народу Армении».