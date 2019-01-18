Избраны председатели 11 постоянных комиссий парламента

Национальное собрание Армении сегодня закрытым, тайным голосованием избрало председателей 11 постоянных парламентских комиссий.

Председателем комиссии по здравоохранению и социальным вопросам избран Нарек Зейналян, председателем комиссии по внешним отношениям - Рубен Рубинян, председателем комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта - Мхитар Айрапетян, председателем комиссии по вопросам европейской интеграции - Арман Егоян, председателем комиссии по вопросам обороны и безопасности - Андраник Кочарян, председателем комиссии по государственно-правовым вопросам - Владимир Варданян, председателем комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы - Вараздат Карапетян, председателем комиссии по экономическим вопросам - Бабкен Тунян. Председатели всех этих восьми комиссий – члены фракции «Мой шаг».

Согласно политической договоренности, комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции и по правам человека и общественным вопросам возглавили депутаты фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян и Наира Зограбян, а комиссию по финансово-кредитным и бюджетным вопросам – депутат фракции «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») Мане Тандилян.