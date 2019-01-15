Фракции объявили имена кандидатов на должности председателей парламентских комиссий

В Национальном собрании Армении 7-го созыва будут действовать 11 постоянных комиссий: парламент сегодня принял проект закона о формировании комиссий.

Председателей восьми комиссий выдвинет фракция «Мой шаг», двух - «Процветающая Армения» (ППА), одной - «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения»), заявил председатель НС Арарат Мирзоян.

«У нас есть общая договоренность о том, какой фракции принадлежит право выдвинуть кандидата в председатели какой комиссии», - сказал Мирзоян.

Глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что на должность председателя постоянной комиссии по здравоохранению и социальным вопросам они предлагают кандидатуру Нарека Зейналяна, на должность председателя постоянной комиссии по внешним отношениям - кандидатуру Рубена Рубиняна, на должность председателя постоянной комиссии по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи - кандидатуру Мхитара Айрапетяна, на должность председателя постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции - кандидатуру Армана Егояна, на должность председателя постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности - кандидатуру Андраника Кочаряна, на должность председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам – кандидатуру Владимира Варданяна, на должность председателя постоянной комиссии по вопросам территориального управления, сельского хозяйства, охраны природы и устойчивого развития - кандидатуру Вараздата Карапетяна и на должность председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам - кандидатуру Бабкена Туняна.

Депутат фракции ППА Сергей Багратян заявил, что на должность председателя постоянной комиссии по правам человека и общественным вопросам выдвинута кандидатура Наиры Зограбян, а на должность главы постоянной комиссии по вопроса региональной и евразийской интеграции – кандидатура Микаэла Мелкумяна.

А глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян заявил, что на пост председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам они выдвигают кандидатуру Мане Тандилян.