Правительство поощряет импорт электромобилей

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило законодательную инициативу о внесении дополнения в Налоговый кодекс.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, необходимость внесения дополнения в Налоговый кодекс обусловлена стимулированием применения транспортных средств с электродвигателями, что направлено на снижение загрязненности воздуха.

Проектом предлагается включить в список сделок и функций, освобожденных по статье 64 Налогового кодекса РА от налога на добавленную стоимость (НДС), импорт транспортных средств с электродвигателями. Льгота будет действовать до 1 января 2022 года.

Проектом закона предусмотрено создание благоприятных условий для стимулирования приобретения и использования в стране транспортных средств с электродвигателем, снижения загрязненности воздуха, а также снижения энергетической зависимости Армении.

Увеличение использования мотоциклов с электродвигателем, включая мопеды, будет способствовать также снижению пробок и повышению безопасности движения.

«Мир идет по этому пути, и очевидно, что через 20-30 лет больше половины транспортных средств будут электромобилями. Мы хотим стимулировать импорт этой технологии», - отметил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что любая технология приносит с собой какие-то результаты и нужно думать о том, чтобы ими управлять.