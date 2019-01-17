«Спекуляции о том, что в отношении Сейрана Оганяна осуществляется политическое преследование, считаю абсурдом» - Ален Симонян

Вице-спикер Национального собрания Армении, член блока «Мой шаг» Ален Симонян считает абсурдом заявления о том, что в отношении бывшего министра обороны Сейрана Оганяна «осуществляется политическое преследование».

Симонян отметил, что новые власти Армении не вмешиваются в деятельность ни судебной системы, ни правоохранительных органов.

14 января Сейрану Оганяну в рамках дела о событиях 1 марта 2008 года было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Однако сам Оганян заявил, что не признает предъявленное ему обвинение, назвав его направляемым и сфабрикованным и сославшись на известную аудиозапись прослушки телефонных разговоров директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна.

На вопрос Радио Азатутюн, учитывая спекуляции о том, что «в рамках дела «1 марта» осуществляется политическое преследование», какие шаги должна предпринять власть, чтобы подобных спекуляций не было и чтобы в общественном восприятии это было не осуществлением преследования, а раскрытием дела «1 марта», вице-спикер ответил: «Прежде всего, я не думаю, что господин Оганян разворачивает бурную политическую деятельность и кому-то может прийти в голову эта версия. То, что вы процитировали, я считаю абсурдом». ​

На замечание о том, что об этом говорится в аудиозаписи прослушки, Симонян ответил: ​«Я извиняюсь, но уже факт, что новые власти Армении не вмешиваются в деятельность ни судебной системы, ни правоохранительных органов. Это факт. То есть, можно говорить разное, но факт остается фактом, что такого в новой Армении нет, и я Вас заверяю, что никогда не будет. Поэтому считаю, что то обязательство, которое мы взяли на себя, что дело «1 марта» будет раскрыто и общественность обо всём узнает, остается и останется. Пусть никто не думает, независимо от имен и фамилий, я не хочу, чтобы это касалось только господина Оганяна или кого-то еще. Если правоохранительные органы, если судебная система сочтет, что данное лицо - Ален Симонян, который в тот день был там, также виновен, он должен быть наказан и понести наказание в соответствиии с законом».

На замечание Радио Азатутюн о том, что имеется в виду слышное на аудиозаписи прослушки указание Артура Ванецяна:«задержи Сейрана Оганяна», на которое ссылается Сейран Оганян, в ответ на что глава ССС Сасун Хачатрян говорит: «его тоже задержим», Ален Симонян ответил: «Подобное указание не существует и не может существовать. Повторяю, никакого указания быть не может, потому что если бы были такие указания, Роберта Кочаряна не отпустили бы на свободу, мера пресечения в отношении Манвела Григоряна не была бы изменена и прочее и прочее. Если бы мы руководствовались логикой указаний, то та ситуация, которая сегодня есть, и в которой нас обивняют, и премьер-министр вынужден был говорить об этом во время последнего эфира, когда он говорил о ситуации, [сложившейся после освобождения] Манвела Григоряна, таких ситуаций не было бы. Власти Армении в лице исполнительной, законодательной власти, на уровне премьер-министра не вмешиваются в деятельность правоохранительных органов».

На вопрос, исключает ли он политический компонент в деле «1 марта», Симонян ответил, что это исключено. «Вы нас за кого принимаете? За тех людей, против которых мы боролись? Исключено, что власти Армении станут вмешиваться в судебные дела или деятельность правоохранительных органов, даже если это будет в ущерб им», - заверил член блока «Мой шаг», вице-спикер Ален Симонян.

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