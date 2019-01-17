Давно назрел вопрос об отзыве 18-летних солдат с передовой - Андраник Кочарян

Давно назрел вопрос о реконструкции, усилении структуры и всей инженерной системы передовой и изменении несения там службы. Об этом сегодня в Национальном собрании заявил кандидат на должность председателя постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян, касаясь вопроса об отзыве с передовой 18-летних военнослужащих.

Кочарян отметил, что хотя приводятся некоторые аргументы о том, что для реализации проекта нет достаточных экономических и финансовых ресурсов, он убежден, что изменения на передовой «могут обеспечить также экономический эффект».

«Мои военные друзья в основном разделяют мою точку зрения, единственный аргумент, из-за которого они против реализации моей точки зрения сейчас, это лишь отсутствие экономических и финансовых средств. Но я считаю, что можно найти вариант, в результате обсуждений с той же экономической комиссией, когда сами изменения на передовой могли бы обеспечить также экономический эффект. Если военные на передовой будут получать достойное жалование, естественно, они вложат его в данную территорию, перевезут свои семьи поближе к данной территории. Отозвав с передовой 18-летних детей, мы также урегулируем демографические проблемы, естественно, подготовим их как нашу смену», - сказал Кочарян.

Андраник Кочарян и ранее заявлял, что необходимо изменить возрастной ценз для солдат на передовой, отозвав 18-летних ребят с передовой.

Отметим, что в Национальном собрании продолжаются обсуждения по кандидатам на должности председателей 11 постоянных парламентских комиссий.

Председатели комиссий будет избраны закрытым тайным голосованием.