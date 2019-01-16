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Карабах

В Париже стартовала встреча Мнацаканян-Мамедъяров

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Брюсселе, 11 июля 2018 г.

В Париже стартовала встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Перед отъездом на переговоры, в конце прошлой недели, Мнацаканян в Ереване принял своего карабахского коллегу Масиса Маиляна, подчеркнув, что статус и безопасность Нагорного Карабаха являются приоритетами Армении и что слово Степанакерта играет решающую роль в мирном процессе.

Сегодняшняя встреча Мнацаканян-Мамедъяров - уже четвертая с момента смены власти в Армении в прошлом году.

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