В Париже стартовала встреча Мнацаканян-Мамедъяров

В Париже стартовала встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Перед отъездом на переговоры, в конце прошлой недели, Мнацаканян в Ереване принял своего карабахского коллегу Масиса Маиляна, подчеркнув, что статус и безопасность Нагорного Карабаха являются приоритетами Армении и что слово Степанакерта играет решающую роль в мирном процессе.

Сегодняшняя встреча Мнацаканян-Мамедъяров - уже четвертая с момента смены власти в Армении в прошлом году.