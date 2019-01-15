В Армении наблюдается тенденция к росту случаев заболевания ОРВИ – Минздрав

В Армении наблюдается тенденция к росту случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Активность обращений наблюдается как в поликлиниках, так и в стационарных учреждениях, сегодня сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

«По состоянию на 14 января, в поликлиники с ОРВИ обратились 1080 пациентов, на стационарном лечении находятся 837 человек, 95% из них – дети. Специалисты Минздрава продолжают проводить контроль за состоянием детей с респираторными инфекциями в дошкольных учреждениях и школах, проводя «эпидемиологический фильтр». 14 января у 499 детей наблюдались симптомы ОРВИ. Их отправили домой», - говорится в сообщении.

В то же время, согласно сообщению, для оценки относительной активности гриппа и ОРВИ сотрудники министерства в этих дни периодически посещают медицинские учреждения, на местах знакомятся с ситуацией и консультируются с руководителями и специалистами центров о проводимых мерах.

«В одной из больниц Армении у находившегося в крайне тяжелом состоянии 62-летнего мужчины, скончавшегося от сердечно-легочной недостаточности также был обнаружен вирус гриппа H1N1. Смерть наступила из-за обострения сердечной недостаточности. Мужчина обратился за медицинской помощью с опозданием» – сообщает Минздрав.

В конце прошлой недели гендиректор национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Артавазд Ванян​сообщил, что в Армении зафиксирован случай смерти от болезни, осложненной гриппом, вызванным вирусом H1N1. Скончалась 57-летняя женщина.